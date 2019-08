La grève s’arrête à l’Equipement et débute dans la santé

Au Centre hospitalier de Taaone, les premières discussions ont débuté mardi. L’établissement de santé territorial est sous la menace d’un préavis de grève avec échéance mercredi à 0 heure, de tout comme à l’Institut Mathilde Frébault et à la Direction de la Santé. Plusieurs points des préavis de grève déposés concernent d’ailleurs des problématiques liées au statut de la fonction publique.



Treize points de revendication sont défendus par l’intersyndicale CSTP/FO, CSIP, Otahi, O Oe To Oe Rima, dont seulement huit sont du ressort de la gestion de l’établissement hospitalier. Les autres concernant le statut de la fonction publique.



"Nous sommes en phase de préparation d’une éventuelle grève, indiquait-on hier la direction du CHPF. On discute les points que l’on peut débattre dans le cadre des discussions internes à l’hôpital."



Face à la menace de débrayages dès mercredi matin, l’hôpital garantissait mardi un service minimum et la continuité des soins d’hospitalisation, sans "effet sensible pour le public".



​A l’issue des premières discussions, mardi soir, l’intersyndicale a annoncé qu’aucun accord n’avait été trouvé et que la grève serait effective à la direction de la Santé, au CHPF et à l’Institut Mathilde Frébault.