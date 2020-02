La grève effective aux affaires sociales

Tahiti, le 11 février 2020 - Le mouvement de grève au sein de la Direction des solidarités, de la famille et de l'égalité (DSFE) doit prendre effet mardi soir à minuit si aucun accord n'est trouvé. Après avoir vainement attendu qu'une rencontre ait lieu mardi avec le président du Pays, les agents du service social ont décidé de manifester pacifiquement mercredi matin devant les grilles de la présidence.





Les syndicats CSTP-FO et A Ti'a i Mua ont déposé un préavis de grève au sein de la Direction des solidarités, de la famille et de l'égalité (DSFE) la semaine dernière. Ils demandent notamment la mise en place de concours pour le recrutement de personnel pour les trois années à venir, la reconnaissance de la pénibilité de leur travail, ou encore la revalorisation de la grille salariale.



Selon nos sources, les agents de la DSFE ont rencontré, lundi en fin d'après-midi, la ministre Isabelle Sachet qui “a été sensible et veut apaiser le climat (…). Mais le souci c'est que beaucoup de décisions ne relèvent pas d'elle mais du conseil des ministres et du président Edouard Fritch. Elle nous a assuré qu'elle fera la demande auprès du président pour qu'il puisse nous recevoir, et nous sommes dans l'attente. Nous demanderons à avoir des garanties écrites quant à nos revendications”. Selon les syndicats, aucune rencontre n'a eu lieu entre les agents de la DSFE et le président, ils ont donc décidé de se donner rendez-vous mercredi matin à 8 heures pour une manifestation pacifique devant le portail de la présidence. Et si ces derniers ne sont toujours pas reçus, les agents envisagent d'organiser une marche vendredi.