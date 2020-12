La fréquentation hôtelière reste très sinistrée en août

Malgré la reprise des vols commerciaux, seuls 12 400 touristes ont visité la Polynésie française durant les mois de juillet et août, soit le quart de la fréquentation enregistrée l’année précédente, constate l’analyse des tendances conjoncturelles au troisième trimestre 2020 publiée mardi par l’Institut d’émission d’Outre-mer. En écho, l’Institut de la statistique dévoile le même jour un point de conjoncture sur la fréquentation hôtelière en août 2020.Après la chute vertigineuse de -81% de la fréquentation hôtelière observée au fenua en juillet, une légère amélioration s’opère en août même si la fréquentation hôtelière est de 57% inférieure à celle de 2019 à la même période. Tous les archipels sont concernés, avec une tendance prépondérante à Tahiti et Bora Bora.Le coefficient moyen de remplissage des hôtels chute de 35 points à 45,5%, au mois d’août, sur fond de revenu moyen stable par chambre louée (48 413 Fcfp). Le revenu par chambre disponible tombe à 22 029 Fcfp.En cumul depuis le début de l’année, le coefficient moyen de remplissage s’établit à 46,3% en baisse de 22 points, avec 277 000 chambres vendues en moins depuis janvier et un chiffre d’affaires réduit des deux tiers pour le secteur. "Dans cet environnement dégradé, observe l'IEOM, les professionnels du secteur saluent ce regain d’activité et espèrent son maintien pour la fin de l’année. Néanmoins, leurs trésoreries, dépendantes des différents mécanismes d’aides publiques, restent une source d’inquiétudes importantes".