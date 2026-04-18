La fin du bras de fer entre ManaGaz et Gaz de Tahiti ?

Tahiti, le 11 mai 2026 - La saga judiciaire entre ManaGaz et Gaz de Tahiti s’est poursuivie ce lundi devant le tribunal de commerce. Pour rappel, l’entreprise historique de la famille Siu, Gaz de Tahiti, avait déposé un recours pour “concurrence déloyale” contre les sociétés Mana Ito et ManaGaz, dirigées par Richel et Albert Moux. Une première audience était prévue le 29 août, renvoyée en octobre dernier. Ce lundi, place aux plaidoiries des deux sociétés.





Depuis l’arrivée de ManaGaz sur le marché du gaz en octobre 2024, Gaz de Tahiti estime subir une offensive commerciale agressive destinée à évincer l’entreprise historique du marché polynésien. Gaz de Tahiti dénonce une concurrence déloyale caractérisée par “le dénigrement, les prix anormalement bas et la publicité comparative mensongère” de son concurrent





Lors de l’audience qui s’est tenue ce lundi devant le tribunal du commerce, le point central du dossier a été la bataille des prix pratiqués. Gaz de Tahiti accuse son concurrent de vendre à des prix “abusivement bas”. L’entreprise affirme que ManaGaz bénéficie de la puissance financière du groupe Moux. Selon elle, cette capacité financière permettrait à ManaGaz de casser les prix temporairement. Me Pierre-Olivier Lambert, avocat parisien de Gaz de Tahiti, a souligné devant le tribunal qu’avec l’arrivée de la concurrence, le chiffre d’affaires de Gaz de Tahiti aurait baissé. Entre 2023 et 2025, Gaz de Tahiti estime avoir perdu près de 282 millions de francs de bénéfices.



