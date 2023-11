La filière “métiers de la mer” du RSMA à l'honneur lors de la visite d'Hervé Berville

Tahiti, le 13 novembre 2023 – Le secrétaire d'État chargé de la mer, Hervé Berville, s'est rendu au RSMA ce lundi, dans le cadre de sa visite officielle au Fenua. Il a pu découvrir les formations aux métiers de la mer qui y est dispensée.



Dans le cadre de sa visite au Fenua, le secrétaire d'État chargé de la mer, Hervé Berville, s'est rendu au RSMA, ce lundi, pour découvrir les formations aux métiers de la mer. Sur place, neuf jeunes et leur encadrant l'ont attendu pour lui présenter les différentes sections qui composent cette filière, car depuis des années, le RSMA propose des formations de matelot, plongeur mais également de surveillant de baignade. Ces qualifications, reconnues au niveau international, sont accessibles aux jeunes entre 18 et 25 ans pour une durée de 10 mois.



“Je profite de ma présence ici, pour remercier les encadrants, les sous-officiers, officiers”, a déclaré le secrétaire d'État après la présentation. Pour Hervé Berville, il ne fait aucun doute que les fondements du RSMA sont une fierté pour la France. “C'est une fierté pour la Polynésie et pour notre pays. C'est la raison pour laquelle le président de la République a souhaité renforcer ce magnifique dispositif. Parce qu'au fond, il permet à des jeunes de se former, de s'insérer dans la vie active, tout en acquérant du savoir-faire et du savoir-être et de se mettre au service d'une noble cause qu'est l'intérêt général.” “On a besoin de mettre en valeur ces types d'engagements”, ajoute-t-il, “le RSMA est une force pour notre République”.



De plus que les métiers de la mer représentent un enjeu de taille pour le Fenua, comme l'a rappelé le secrétaire d'État. “La protection de l'océan, l'économie maritime, la pêche... sont des enjeux importants pour le Fenua.”