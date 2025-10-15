

La fête sans feux d’artifice pour Halloween

Tahiti, le 31 octobre 2025 – Par arrêté du haut-commissariat, des mesures d’interdiction seront appliquées dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre sur la vente et le transport de carburant, de même que sur l’utilisation de feux d’artifice dans un souci de sécurité publique et sanitaire. Un message de prévention qui concerne aussi la sécurité routière à l’approche de cette soirée festive.





Plusieurs communes ont relayé des mesures temporaires de sécurité dans le cadre des festivités d’Halloween, ce vendredi 31 octobre, sur décision du haut-commissariat et proposition de la directrice de cabinet. L’arrêté HC/1864/CAB/DS du 28 octobre 2025 interdit en effet la vente et le transport de carburant dans certains contenants, ainsi que l’achat, la vente, l’utilisation, le port et le transport d’artifices de divertissement durant la période des fêtes d’Halloween.



Dans le détail, la vente et le transport de tout carburant par jerrican, cubitainer, bidon, flacon ou récipient sont interdits du 31 octobre à 18 heures jusqu’au 1er novembre 2025 à 2 heures. Concernant les feux d’artifice, cette interdiction court jusqu’au 1er novembre inclus sur tout le territoire de la Polynésie française, exception faite des personnes justifiant l’utilisation de feux d’artifice dans le cadre d’un spectacle déclaré. Les contrevenants s’exposent à des poursuites.



Cette décision s’appuie sur plusieurs constats listés dans l’arrêté. Tout d’abord, “la période des fêtes d’Halloween est propice à donner lieu à des débordements et à occasionner des troubles à l’ordre public”. Viennent ensuite les craintes liées à “l’afflux de personnes dans les services hospitaliers, blessées par des articles pyrotechniques, dans le contexte de forte tension rencontré par les établissements hospitaliers au moment des fêtes”. Enfin, le haut-commissariat estime que les usages inappropriés d’articles pyrotechniques sur la voie publique sont de nature à créer des “alertes inutiles” et à “détourner” les forces de l’ordre de leurs missions.



En début de journée, le haut-commissariat a également partagé un appel à la prudence en matière de sécurité routière : “Ce week-end, les déguisements sont permis, mais pas les mauvais comportements sur la route. Pour votre sécurité et celle des autres, si vous avez bu, ne conduisez pas !”.

