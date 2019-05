La femme au cœur du 1er Salon des créateurs

Mais en cette période festive pour les mères de famille, l'organisatrice a souhaité également apporter à cet événement une note de solidarité en soutenant l'action du Conseil des femmes de Polynésie française. Ce Conseil regroupe 16 associations, qui œuvrent en faveur de la condition et des droits des femmes, des enfants et des familles en Polynésie. Il gère également le centre Pu O Te Hau, qui héberge les femmes en difficultés, principalement les femmes ayant subi des violences conjugales et familiales accompagnées de leurs enfants.

"Le Conseil des femmes a le projet d’agrandir ce centre et a besoin de fonds pour cela. C'est une cause qui me tient à cœur. J'ai longtemps œuvré dans le domaine associatif et pour le Conseil des Femmes. Plusieurs créateurs ont accepté de donner l'une de leurs pièces pour qu'on la mette aux enchères lors de la soirée de gala que l'on organise vendredi. Des donateurs ont également fait preuve de générosité. Il y aura notamment une toile de Grégoire Le Bacon, une lithographie de Bobby à vendre. L'argent récolté de la soirée sera reversé au Conseil des Femmes pour l'aider à faire les travaux d'agrandissement" , conclut Soumia Handachy, qui espère bien pouvoir apporter une pierre à l'édifice.