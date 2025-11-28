

La famille Devèze pleinement mobilisée

Tahiti le 7 décembre 2025. Miss Tahiti 2025 a pu compter sur le soutien inconditionnel de sa famille, ce samedi 6 décembre, alors qu’elle donnait le meilleur d’elle-même sur la scène de l’élection de Miss France. Tahiti Infos a recueilli les premières réactions de ses proches à quelques minutes de son sacre.



Quand Jean-Pierre Foucault demande à Hinaupoko Devèze ses premiers mots quelques secondes après avoir été couronnée Miss France 2026, il se reprend : “Premiers pleurs déjà peut-être”. Miss Tahiti est sacrée Miss France 2026 et elle ne le réalise pas encore.



À peine le temps de reprendre un peu ses esprits et c’est dans un tonnerre d’applaudissements et de cris que la nouvelle Miss France exprime déjà sa gratitude envers toutes les personnes qui ont été à ses côtés, de près ou de loin, pendant son parcours.



Dans les gradins, ce 6 décembre, figure probablement sa plus grande source de soutien. Que ce soit par leur nombre (ils sont une cinquantaine), par leurs cris qui résonnent ou par l’unité qu’ils forment, vêtus de rouge, on ne peut pas les manquer dans le Zénith d’Amiens. Les proches et la famille de Hinaupoko Devèze ont fait le déplacement pour voir leur Miss ce samedi soir. Plusieurs d’entre eux viennent spécialement de Tahiti. “Il ne fallait pas qu’elle soit toute seule quand même”, s’exclame, impatiente que le show commence, l’une de ses grands-tantes.

“Un peu ici et un peu d’ailleurs” “Je n’ai qu’une envie, c’est de la voir défiler”, annonce sa demi-sœur Alice Devèze. S’ils n’ont pas cherché à entrer en communication avec Hinaupoko ce samedi, c’est parce qu’ils savent qu’elle est focalisée sur l’élection. Mais nul doute, selon son autre demi-sœur Danila Hatuuku, qu’elle doit être “bien stressée, excitée et enthousiaste”.



Sa maman et son papa, originaire de la Polynésie pour l’une et de la métropole pour l’autre, sont eux aussi aux premières loges pour voir leur fille se faire couronner. Hinaupoko le rappelle dans sa première prise de parole ce soir-là : “Je suis le fruit d’une histoire d’amour entre la Polynésie et le sud de la France”.



Quand Mareva Georges, Miss Tahiti 1990 puis Miss France 1991, lui demande quelles valeurs de la République elle aimerait mettre en avant, l’originaire des Marquises répond notamment la fraternité. Dans un peuple qui est composé d’ici et d’ailleurs, la jeune femme aime rappeler qu’elle aussi est “un peu d’ici et un peu d’ailleurs”. Un message qui suscite les applaudissements et les “bravo” des spectateurs.



Un cocktail d’émotions Des spectateurs qui ont ce soir-là offert la victoire à Miss Tahiti. Après un long câlin des autres candidates, c’est avec ses parents que Hinaupoko a échangé quelques mots, étreintes et photos sur la scène. “C’est un mélange de plein d’émotions”, souffle son papa, Olivier. “Je suis trop émue là, il y a toute cette liesse qui nous emporte”, parvient à formuler sa maman dans la foule, encore sous le choc de la scène qu’elle vient de vivre.



“On a gagné, on a gagné”, chantonnent d’autres membres de la famille. “Elle a gagné, je suis la plus heureuse”, lance joyeusement sa demi-sœur Alice, avant qu’une autre ne la coupe : “On ramène la couronne à la maison !” Tous y vont de bon train pour exprimer la fierté qu’ils ressentent.



“Il y a trois ou quatre ans, elle (Hinaupoko) ne savait plus ce qu’elle voulait faire. Mais elle a trouvé sa voie ce soir. On lui souhaite le meilleur et qu’elle s’épanouisse dans tout ce qu’elle va faire, décider et entreprendre, parce qu’elle le mérite, c’est une battante pleine d’énergie”, explique une petite cousine, Marie Devèze. “C’est Juliette Devèze, l’arrière-grand-mère, qui a envoyé cet héritage, cette beauté divine. Elle avait un charisme extraordinaire et tous ses enfants et petits-enfants sont magnifiques”, continue-t-elle.



Un pari gagné pour la première de cette “si belle famille” à avoir osé se lancer dans l’aventure Miss France.



