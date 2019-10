La “dream team” de Pirae concède le nul

La deuxième journée du championnat de Ligue 1 s’est déroulée ce week-end. Tiare Tahiti a pris la tête du championnat devant Vénus et Tac. Pirae, pourtant favori, n’a pu se défaire de Dragon.



On attendait beaucoup de la nouvelle équipe de Pirae, –annoncée comme la nouvelle équipe forte du championnat suite au mercato de l’intersaison– mais elle a été tenue en échec par l’équipe de Dragon (1-1).



L’équipe de Pirae était pourtant bien là, après avoir vu son premier match reporté en raison du déplacement au Japon de plusieurs Tiki Toa dans le cadre de la préparation de la Coupe du Monde de beach soccer. Sylvain Graglia, les frères Alvin, Nathan et Lorenzo Tehau, Taumihau Tiatia étaient bien là, associés aux Tiki Toa Tearii Labaste, Patrick Tepa, Franck Revel, Ariihau Teriitau, Gervais Chan Kat…



Il manquait malgré tout à cette “dream team” une pièce centrale, Raimana Li Fung Kuee, suspendu pour trois matchs suite à un carton rouge lors du dernier match de la saison 2018-2019. “S’il avait été là, il n’y aurait pas eu photo”, nous a confié le capitaine de substitution Ariihau Teriitau.



Pirae est rentrée dans le match de manière poussive, encaissant un but dès la quatrième minute, par l’intermédiaire de Raiamanu Tetauira. Malgré le départ de son attaquant star Tamatoa Tetauira, Dragon, désormais coachée par Efrain Araneda, a de beaux restes. A la 18’, Lorenzo Tehau parvient malgré tout à égaliser en marquant le premier but de Pirae cette saison. (1-1 à la 18’)



Malheureusement pour les Orange, Patrick Tepa écope d’un carton rouge à la 43’ et plus aucun but ne sera marqué. “On est une nouvelle équipe, pas encore rodée. On manque d’automatismes et c’est sûr que réduits à dix, cela n’a pas été évident” a conclu Ariihau Teriitau.