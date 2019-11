“La douleur ne s’arrêtera pas après le procès”

Tahiti, le 20 novembre 2019 - Au terme de plusieurs jours de débats au procès du crash d’Air Moorea, les familles des victimes ont pris la parole pour exprimer leur douleur et évoquer leur désarroi face à l’attitude des prévenus.



La souffrance, le manque et la colère. En cette deuxième semaine du procès du crash d’Air Moorea, qui avait coûté la vie à vingt personnes le 9 août 2007, les familles des disparus se sont avancées à la barre pour faire part de leur ressenti. Toutes ont exprimé leur agacement face aux dénégations des prévenus. Sobrement, calmement, le fils d’un homme décédé dans le crash a déploré les témoignages “farfelus” des “pseudo-experts” en fustigeant l’attitude des mis en cause : “Quand ils disent : oui, je suis responsable mais ce n’est pas de ma faute. C’est affligeant ! Nous parler “d’évaluation probabilistique” pour évoquer un malaise de Michel Santurenne, c’est nous prendre pour des idiots…” A son tour, la sœur de ce témoin a rappelé que le vide, abyssal, laissé par ce drame, était “impossible à combler” et que la douleur ne s’arrêterait pas après le procès.