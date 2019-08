La direction de la santé dans la ligne de mire des syndicats

PAPEETE, le 22 août 2019 - Un préavis de grève va être déposé ce jeudi après-midi dans le secteur de la Santé. Un mouvement social qui va toucher les services et les dispensaires de la Direction de la Santé ainsi que les hôpitaux en Polynésie. Parmi les 20 points de revendication, l’intersyndicale met en avant, entre autres, « la revalorisation du point d’indice (ISS) ».



Après le BTP et l’Equipement, l’intersyndicale (CSTP-Fo, Otahi, O Oe To Oe Rima et CSIP) vise désormais la direction de la Santé. Un préavis de grève y sera déposé ce jeudi après-midi. Un mouvement social qui va toucher les services de la direction de la Santé, ainsi que ses dispensaires, sans oublier les hôpitaux au fenua.



20 points de revendication sont ainsi mis en avant, dont, « la revalorisation du point d’indice (ISS), l'augmentation des moyens pour la prise en charge des patients ou encore le développement de la Télémédecine dans les archipels. »



Syndicats, ministère de la Santé et direction de la Santé ont jusqu’à mardi pour trouver un accord, sans quoi, le mouvement social prendra effet, mercredi matin à 0 heure.