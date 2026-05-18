

La direction de Pomare veut rassurer après l'incident armé

Tahiti, le 6 juin 2026. Au lendemain de l'interpellation d'un homme soupçonné d'avoir menacé deux élèves puis tiré avec une arme de type fusil à plomb à proximité du collège-lycée Pomare IV, la direction de l'établissement appelle au calme et assure que toutes les mesures ont été prises pour garantir la sécurité des élèves. L’individu interpellé a été hospitalisé en psychiatrie.



“Je veux que cette histoire se calme.” Au lendemain de l'incident survenu vendredi matin aux abords du collège-lycée Pomare IV, la direction de l'établissement cherche avant tout à rassurer les familles et à permettre aux élèves d'aborder sereinement la poursuite de leurs examens.



Vendredi matin, alors que les épreuves du Diplôme national du brevet et du baccalauréat étaient en cours, deux élèves ayant terminé leur oral attendaient leurs parents sur le trottoir devant l'établissement lorsqu'un homme s'en est pris à eux. Selon la direction, contrairement à certaines rumeurs relayées sur les réseaux sociaux, les adolescents ne faisaient pas de bruit. “Nous étions en période d'examens. Il n'y avait même pas tous les élèves dans l'établissement. Dire qu'il a été dérangé par le bruit des élèves, c'est complètement faux.”



D'après les informations dont elle dispose, l'individu serait ensuite retourné sur son terrain avant de tirer en l'air avec ce qui pourrait être un fusil à plomb. Un lampadaire aurait été touché. “Les élèves n'ont pas vu le tir. Ils étaient déjà rentrés dans l'établissement”, précise la direction.



L'alerte a rapidement été donnée par le personnel administratif. Les forces de l'ordre sont intervenues dans les minutes qui ont suivi et ont procédé à l'interpellation du suspect.



Ce samedi, la procureure de la République informe que la garde à vue de l'homme a été levée ce vendredi soir “car le mis en cause est hospitalisé en psychiatrie”. La garde à vue reprendra quand il sortira de l’hôpital alors qu'une enquête a été ouverte.



Une cellule de crise a immédiatement été mise en place et un accompagnement psychologique sera proposé dès lundi aux élèves et aux personnels qui en ressentent le besoin. La Direction générale de l'éducation et des enseignements apporte également son soutien à l'établissement.

"L'important, c'était de rassurer les parents"

Confrontée à une vague d'inquiétude parmi les familles, la direction de Pomare IV a rapidement diffusé un communiqué et publié un message sur les réseaux sociaux afin de rétablir les faits. “J'ai plus de 700 élèves à gérer. L'important, c'était de rassurer les parents”, explique-t-elle.



Alors que les épreuves écrites du baccalauréat débutent la semaine prochaine, la Direction territoriale de la police nationale et la police municipale renforceront leur présence aux abords du collège-lycée. Des patrouilles et des rondes sont prévues aux heures d'entrée et de sortie des élèves.



L'établissement a porté plainte ce samedi. “Je condamne ce qui s'est passé. Il ne faut pas laisser passer cela”, insiste la responsable.



“L'important, ce sont les enfants. Il faut qu'ils puissent passer leurs examens sereinement”, conclut la représentante de l’établissement.

Rédigé par Violaine Broquet le Samedi 6 Juin 2026 à 16:36 | Lu 371 fois



