Tahiti, le 4 décembre 2023 - À l'occasion de la célébration de la traditionnelle messe de la sainte patronne de la gendarmerie, Sainte Geneviève, le commandant de la gendarmerie pour la Polynésie française, le colonel Grégoire Demézon, a affirmé que la délinquance continuait d'augmenter et que cette “dégradation sera perceptible sur l'ensemble des agrégats".



Comme il en est d'usage chaque année, les militaires de la gendarmerie de Polynésie se sont réunis à l'église du Sacré-Cœur de Arue vendredi pour célébrer leur sainte patronne, Sainte Geneviève, en présence, notamment, de la directrice de cabinet du haut-commissaire, Emilia Havez, et de la ministre des Sports, Nahema Temarii. Lors de cette messe, Monseigneur Cottenceau a remercié les gendarmes, “gardiens de l'ordre public” qui, “en lien avec les mondes politiques et judiciaires”, veillent à permettre le “respect de la vie et de la dignité de chacun” et à instaurer “une vie sociale qui bannit la violence et le racisme”.



À l'heure du bilan de l'année 2023, le commandant de la gendarmerie pour la Polynésie française, le colonel Grégoire Demézon, a salué une “année riche en engagements dans le domaine de l'ordre et de la sécurité publique” en assurant qu'il avait “une pensée particulière pour chaque victime qui a, cette année, poussé les portes d'une brigade de gendarmerie”.



“Montée en puissance”



“Bien que les détails des chiffres 2023 ne soient pas encore consolidés”, le colonel Demézon a cependant expliqué que les tendances étaient “en revanche sans équivoque” puisque la “délinquance continue d'augmenter en zone gendarmerie”. L’observation statistique se concentre sur l’ensemble du territoire, à l’exception des communes de Papeete et Pirae, qui relèvent de la zone police. Et cette “dégradation sera perceptible sur l'ensemble des agrégats : les atteintes aux personnes, mais également les atteintes aux biens comme les infractions économiques et financières”.



Concernant l'année 2024, le colonel Demézon a rappelé que cette dernière serait “riche d'engagement dans le domaine de l'ordre et de la sécurité publique avec en ligne de mire les épreuves de surf des jeux olympiques”,épreuves pour lesquelles la gendarmerie “conduira sur terre et en mer, une manœuvre d'ordre public à dominante gestion des flux”. Alors que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a notamment annoncé la création d'une nouvelle brigade à Moorea et le doublement de la réserve opérationnelle lors de sa venue en Polynésie en août dernier, le colonel Demézon déclare que la gendarmerie va “poursuivre sa restructuration et sa montée en puissance en Polynésie”.