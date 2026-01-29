Tahiti, le 22 février 2026 - Il y avait foule dimanche matin au temple Kanti pour célébrer et partager un peu de la culture chinoise à l’occasion de la journée culturelle organisée dans les jardins du temple. Cet événement remporte toujours autant de succès d’année en année et l’année du Cheval de feu a été mise en avant comme il le faut. Spectacles de danses et chants, démonstrations de kung fu, tombola, ateliers culturels, boutiques sous les stands et hommages aux dieux du temple Kanti ont égayé la journée des nombreux passants. Retour en images sur cette chaude et chaleureuse journée.
|
La culture au galop au temple Kanti
Tahiti, le 22 février 2026 - Il y avait foule dimanche matin au temple Kanti pour célébrer et partager un peu de la culture chinoise à l’occasion de la journée culturelle organisée dans les jardins du temple. Cet événement remporte toujours autant de succès d’année en année et l’année du Cheval de feu a été mise en avant comme il le faut. Spectacles de danses et chants, démonstrations de kung fu, tombola, ateliers culturels, boutiques sous les stands et hommages aux dieux du temple Kanti ont égayé la journée des nombreux passants. Retour en images sur cette chaude et chaleureuse journée.
Rédigé par Bertrand PREVOST le Dimanche 22 Février 2026 à 16:30 | Lu 157 fois
|
18 personnes interpellées et 220 millions de francs saisis après une vaste opération de blanchiment d'argent
29/01/2026
Une sortie de pêche qui tourne au vinaigre
18/02/2026
Dix jours d’ITT sur fond de malentendu
13/02/2026
|
TAHITI-INFOS est un site édité par FENUACOMMUNICATION Sarl au capital de 20 000 000 Fcfp, immeuble Manarava - Shell RDO Faa'a - BP 40160 98 713 Papeete Polynésie Française.
(+689) 40 43 49 49 - Dir. de publication : Sarah MOUX - Gérant : Albert MOUX