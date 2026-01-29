

La culture au galop au temple Kanti

Tahiti, le 22 février 2026 - Il y avait foule dimanche matin au temple Kanti pour célébrer et partager un peu de la culture chinoise à l’occasion de la journée culturelle organisée dans les jardins du temple. Cet événement remporte toujours autant de succès d’année en année et l’année du Cheval de feu a été mise en avant comme il le faut. Spectacles de danses et chants, démonstrations de kung fu, tombola, ateliers culturels, boutiques sous les stands et hommages aux dieux du temple Kanti ont égayé la journée des nombreux passants. Retour en images sur cette chaude et chaleureuse journée.











Rédigé par Bertrand PREVOST le Dimanche 22 Février 2026 à 16:30 | Lu 157 fois



