La création des crématoriums en Polynésie à l’étude au Sénat

Papeete, le 3 octobre 2019 – La commission des lois du Sénat a intégré au projet de loi « engagement et proximité » actuellement à l’étude une série d’amendement des sénateurs polynésiens, permettant notamment aux communes polynésiennes de créer et gérer des crématoriums.



La commission des lois du Sénat a retenu mercredi une série d’amendements déposés par les sénateurs polynésiens Lana Tetuanui et Nuihau Laurey, correspondant à certaines des dispositions censurées par le Conseil constitutionnel en juin dernier lors du dernier toilettage du statut d’autonomie de la Polynésie française. Les textes qui avaient été invalidés par les Sages pour des problèmes de forme ont été redéposés dans le cadre de l’examen du projet de loi « engagement et proximité ».



Il s’agit notamment de permettre aux communes polynésiennes de créer et gérer des crématoriums, de dépénaliser et contraventionnaliser les redevances de stationnement au fenua, mais aussi de permettre la prise en charge de certains déplacements des élus et d’obliger les mairies à souscrire à un contrat d’assurance pour couvrir les coûts résultant de l’obligation de protection des maires de Polynésie.