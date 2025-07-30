

La côte atlantique face à une "puissante houle", drapeaux rouges sur les plages

Biarritz, France | AFP | mardi 26/08/2025 - Baignade interdite "pour éviter tout danger": une houle "atypique" pour l'été s'est abattue mardi sur le littoral atlantique avec des vagues dépassant 4 à 5 mètres de hauteur selon Météo-France, poussant plusieurs municipalités à interdire l'accès des plages aux vacanciers.



Cette "puissante houle" dite cyclonique, causée dans l'Atlantique par l'ex-ouragan Erin qui a menacé la côte orientale des États-Unis la semaine dernière, est renforcée par de forts coefficients de marée et pourrait sévir, après une atténuation mercredi, jusqu'à vendredi.



Venue de Touraine pour passer des vacances au Pays Basque, Nadège Boissé s'est arrêtée pour prendre des photos de la mer démontée. "On pensait venir à Biarritz se baigner aujourd'hui mais on profite plutôt du spectacle impressionnant", a déclaré à l'AFP cette retraitée âgée de 64 ans, jugeant "logique" que la baignade soit interdite.



Mardi matin, Météo-France a relevé des vagues dépassant 6 mètres au large du Finistère, 4,7 mètres à Noirmoutier (Vendée), 4,1 mètres au Cap Ferret (Gironde) et 3 mètres à Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques).



"L'ex-ouragan Erin est devenue une dépression à nos latitudes mais ce n'est pas un cyclone qui arrive sur nous", seulement une forte houle propagée par la tempête dans l'Atlantique, nuance pour l'AFP Christelle Robert, prévisionniste de Météo-France.



"Ce sont des choses tout à fait courantes en hiver, moins pour cette période de l'année", souligne-t-elle.



Selon l'institut météorologique, ce phénomène doit entraîner "des vagues de 4 à 5 mètres sur les rivages atlantiques et d'entrée de Manche" et de possibles "submersions locales, notamment au moment des pleines mers", prévues entre 19h00 et 20h00 en Nouvelle-Aquitaine.



Météo-France a placé mardi six départements en vigilance jaune vague-submersion: Côtes-d'Armor, Finistère, Charente-Maritime, Gironde, Landes et Pyrénées-Atlantiques.



- Sacs de sable -



À Biarritz, le drapeau rouge a été hissé malgré la forte fréquentation estivale en cette dernière semaine de vacances scolaires. Vers 16h30, les sauveteurs ont annoncé par haut-parleur l'évacuation de la plage et de la promenade attenante, où se trouvaient des milliers de personnes, a constaté une journaliste de l'AFP.



Devant la plage centrale de la cité balnéaire, le casino et la piscine municipale ont été protégés par des sacs remplis de sable.



"C'est la première fois que ce dispositif de vagues de submersion (...) est déployé en été", reconnaît Michel Laborde, adjoint au maire chargé du littoral. "Et c'est donc la première fois qu'on est confrontés à autant de monde à gérer."



À Lacanau (Gironde) comme à Mimizan ou Biscarrosse (Landes), la baignade et certaines activités nautiques ont également été interdites sur tout ou partie des plages.



"On est passé au drapeau rouge pour éviter tout danger pour les baigneurs", a expliqué à l'AFP Pierre Lafeuille, chef de poste de sauvetage de la plage centrale de Lacanau. "On a mis des panneaux d'information interdiction de se baigner (...) et on a le Polaris (véhicule des sauveteurs, NDLR) qui est là-bas en train de faire de la prévention pour interdire aux gens d'aller dans l'eau."



- Érosion -



La préfecture maritime de l'Atlantique (Premar) a de son côté lancé un "message de prudence" face à ce phénomène "atypique" en plein été, associant forte houle, vent modéré et beau temps, avant une dégradation orageuse attendue mercredi.



La Premar redoute "que les usagers de la mer sous-estiment la situation", a déclaré à l'AFP son porte-parole, le capitaine de frégate Guillaume Le Rasle, qui rappelle que le numéro d'appel d'urgence gratuit dédié au sauvetage en mer est le 196.



En outre, une alerte maximale aux baïnes, ces courants d'arrachement dangereux pour les baigneurs, a été émise pour mardi et mercredi dans le Sud-Ouest.



Sur ce littoral très soumis à l'érosion, perte de sédiments causé par les vents, les vagues et les marées, plages et dunes reculent chaque année de plusieurs mètres par endroits. Et ce phénomène naturel, autrefois limité à l'hiver, tend à devenir permanent, par exemple sur la réserve du banc d'Arguin (Gironde), langue de sable longue de quatre kilomètres à l'entrée du Bassin d'Arcachon.



Cet écosystème fragile où nichent de nombreux oiseaux, face à la célèbre dune du Pilat, risque de souffrir de cet épisode face à "la puissance des vagues", a prévenu Benoît Dumeau, conservateur de la réserve naturelle.

