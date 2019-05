La conférence sur le microbiote de Benoît Chassaing projetée à l’UPF

La conférence de Benoît Chassaing a connu un tel succès qu’on avait dû refuser du monde à l’entrée

Le Petit théâtre était bondé, on ne pouvait pas faire plus.

un ensemble de microorganismes, des bactéries, des virus, des champignons, des phages, des parasites qui constituent un écosystème en équilibre

PAPEETE, le 18 mai 2019 -", se rappelle Régis Plichart de l’association Proscience. "La conférence a eu lieu le 28 mars dans le cadre du Village de l’alimentation et de l’innovation (VAI). Elle avait pour thème le microbiote, spécialité de Benoît Chassaing (lire aussi l'interview . Il est devenu professeur assistant à l’université d’Atlanta après son post-doc. Il travaille actuellement à l’Institut des sciences biomédicales d’Atlanta.Le microbiote, depuis quelques années connaît un intérêt sans précédent de la part des chercheurs, mais aussi du grand public. Et donc de l’ensemble du secteur agro-alimentaire toujours sensible aux tendances du marché.Benoît Chassaing s’était attaché au cours de la conférence à définir et présenter le microbiote, son intérêt dans l’organisme, son rôle, ses fragilités. Il avait éclairé ses propos de résultats de recherche récents, vulgarisés et portés à la compréhension du plus grand nombre.Le microbiote, comme le définit Benoît Chassaing est "". Il se trouve dans l’intestin. C’est ce que l’on appelle aussi la flore intestinale.Le microbiote joue un rôle extrêmement important, il intervient dans la communication entre l’intestin et le cerveau ! Il est en lien étroit avec le système immunitaire de l’organisme. Son déséquilibre pourrait être responsable de l’apparition d’allergies, de maladies auto-immunes. Il pourrait avoir un rapport avec l’obésité, le diabète de type II. Il jouerait un rôle sur le stress, l’anxiété, les maladies neurodégénératives comme la maladie de Parkinson, Alzheimer…Dans nos sociétés (des études comparatives ont été menées entre les habitants d’espace très urbanisés et pollués et les habitants vivant en tribu dans des environnements encore protégés), il est attaqué de toute part : alimentation déséquilibrée mais aussi usage régulier de produits de nettoyage, savons, antibiotiques…Dans le cadre du cycle des "Savoir pour tous" de l’université, le Village de l'alimentation et de l'innovation et l’association Proscience ont mis en place la projection de la conférence du 28 mars à l’université. Le film dure de 1h40.