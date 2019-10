La chienne de la DSP Jipsy décorée

PAPEETE, le 19 octobre 2019 - La chienne Jipsy, du policier de la brigade cynotechnique de la Direction de la sécurité publique (DSP) Loïc Ly Sao tragiquement décédé en août dernier, va être décorée pour « actes de courage et de dévouement ».



La chienne Jipsy du policier de la brigade cynotechnique de la DSP, Loïc Ly Sao, décédé en août dernier dans un accident de VTT, va recevoir une médaille de bronze pour « actes de courage et de dévouement », indique un arrêté du haut-commissaire daté du 10 octobre et publié vendredi au journal officiel. La chienne vit aujourd'hui avec la femme et les enfants du brigadier Ly Sao. Selon Radio 1, le défunt policier recevra lui-même à titre posthume une médaille de la sécurité intérieure et une cérémonie sera organisée prochainement par le haussariat pour rendre hommage à Loïc Ly Sao et à sa chienne.