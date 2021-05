La cérémonie du 8 mai présidée par le ministre des Outre-mer

En raison du contexte sanitaire, la cérémonie, à laquelle ont notamment assisté le président du Pays, Édouard Fritch, et le haut-commissaire de la République, Dominique Sorain, s'est tenue en format réduit sur l'avenue Pouvanaa a O'opa. A cette occasion, Sébastien Lecornu a lu le discours de la ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants, Geneviève Darrieussecq, qui avait tenu à "saluer le souvenir de celles et ceux qui ont combattu et abattu le fléau nazi" avant de conclure qu'"hier comme aujourd'hui, face aux épreuves et aux crises du temps, la Nation française se tient débout et résiliente".