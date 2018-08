PAPEETE, le 6 août 2018. La Caravane du Tiurai continue sa tournée cette semaine dans les points de vente de la Pacifique des Jeux de Tahiti et Moorea.



Vous pourrez défier nos animateurs pour tenter de gagner des goodies et des bons à valoir à échanger contre des tickets à gratter des jeux : ‘ORI TAHITI, EMERAUDE, COCO BINGO ou IA ORANA.



Pour participer au grand jeu concours BE HAPPY, il vous suffit de joindre au bulletin inséré dans le Tahiti Infos ou à disposition dans l’ un des points de vente de la Pacifique des Jeux de Tahiti et Moorea, 5 tickets non gagnants des jeux ‘ORI TAHITI, EMERAUDE, COCO BINGO ou IA ORANA. Ensuite il vous suffit de glisser le tout dans une des urnes disponibles en point de vente ou dans la caravane du Tiurai.



Vous pourrez participer au tirage au sort final le jeudi 23 août pour tenter de gagner une des 20 dotations mise en jeu : des week-ends pour deux personnes dans les hôtels InterContinental Tahiti, Moorea, Bora Bora avec petits déjeuners américains et transports inclus pour Bora et Moorea – des smartphones offerts par Vodafone – des caddies offerts par les magasins U – des bons de carburants offerts par les stations Shell et Pacific et bien sûr des pochettes cadeaux de tickets à gratter offerts par la Pacifique des Jeux !



Retrouvez toutes les informations sur le grand jeu BE HAPPY chaque jour dans le Tahiti infos, ou sur les ondes de Radio 1 et Tiare FM, ou bien encore sur ce site internet www.pdj.pf