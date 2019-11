La baguette passe à 57 Fcfp

Tahiti, le 13 novembre 2019 – Comme annoncé mardi par Tahiti Infos, le conseil des ministres a entériné la revalorisation du prix de la baguette de pain de 53 à 57 Fcfp et précisé les tarifs maximaux de vente des pains en Polynésie française.



En Polynésie française, le prix de vente de la baguette de pain est réglementé. La dernière revalorisation du prix est intervenue en 2011 et a fixé le prix de détail de la baguette de pain classique (poids supérieur ou égal à 250 grammes) à 53 Fcfp. Le syndicat des boulangers de la Polynésie française a sollicité dernièrement un relèvement des prix pour compenser les augmentations des charges d’exploitation (électricité, carburant) et salariales rencontrées ces dernières années.



Compte tenu des données économiques rapportées et dans un souci de garantir un prix de vente raisonnable au consommateur, le Conseil des ministres a décidé de revaloriser les prix du pain réglementé comme suit :

- Baguette de pain d’un poids minimal de 250 grammes à 57 Fcfp

- Baguette de pain d’un poids minimal de 300 grammes à 71 Fcfp

- Pain d’un poids minimal de 500 grammes à 92 Fcfp

- Pain d’un poids minimal de 620 grammes à 103 Fcfp