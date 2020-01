La Tech4Islands présentée par la Polynésie au CES de Las Vegas

Tahiti, le 8 janvier 2020 – Le concept de « Tech4Islands » développé lors du dernier Digital Festival Tahiti en octobre dernier a été présenté mercredi au CES (Consumer electronics show) de Las Vegas, le plus grand événement mondial annuel de l’innovation, par l’association French Tech Polynésie.



La French Tech Polynésie, représentée par sa déléguée générale Muriel Pontarollo, également représentante des outre-mer au conseil national des capitales et communautés French Tech, a présenté mercredi au CES (Consumer electronics show) de Las Vega le concept « Tech4Islands » né en Polynésie pour l’innovation et pour les îles. Invitée d’un meet-up Smart Territory au village francophone du plus grand événement mondial annuel de l’innovation, l’association French Tech Polynésie a donc présenté les objectifs de la Tech4Islands, un « hub de l‘innovation pour faire émerger, accompagner et propulser à l’international, sur l’axe Indo-Pacifique, des solutions innovantes Tech For Good plus écologiques pour la Planète, et permettre ainsi le développement de Smart Islands interconnectées, inclusives, solidaires et créatrices d’emplois nouveaux. »



Parmi ses objectifs, la Tech4Islands entend préserver l’environnement, la biodiversité et les océans des îles, renforcer leur autonomie de production par une utilisation raisonnée de leurs ressources, favoriser le développement d’énergies propres et renouvelables, prioriser la réussite de l’inclusion numérique des sociétés insulaires, dans le respect de leur culture et savoirs traditionnels et renforcer la résilience de ces îles au changement climatique.