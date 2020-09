La Tech4Islands présentée à Emmanuel Macron

Juste avant son discours devant une centaine d'entrepreneurs et entrepreneuses de la French Tech réunis à l'Élysée, le président de la République, Emmanuel Macron, a assisté à la réunion du conseil national des capitales et communautés French Tech, en présence du ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, de la ministre déléguée chargée de l'Egalité des chances, Elisabeth Moreno, et du secrétaire d'Etat chargé de la Transition numérique, Cédric O.Invitée en visio-conférence à participer à cette réunion, la déléguée générale de La French Tech Polynésie et représentante des outre-mer au conseil national des capitales et communautés French Tech, Muriel Pontarollo, a pu à cette occasion présenter la vision Tech4Islands impulsée par la French Tech Polynésie. Une "innovation par et pour les îles d’après, pour faire émerger des solutions innovantes en faveur d’un développement insulaire autosuffisant inclusif et résilient , et une Tech plus écologique à impact social et environnemental bonne pour les îles et donc bonne pour la Planète ". Le Président de la République a félicité la démarche en phase avec le plan de relance national, qui consacre 15 milliards d'euro (1 790 milliards de Fcfp) pour l'innovation et 7 milliards d'euro (835 milliards de Fcfp) pour le secteur du numérique.Rappelons par ailleurs que les lauréats "Monde", "Océanie" et "Outre-mer" du concours international Tech4Islands seront connus le 30 septembre prochain, et qu'ils recevront leur prix des mains du secrétaire d'État, Cédric O, le 20 novembre à Bercy.