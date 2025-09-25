

La Tahiti Fashion week est lancée

Tahiti, le 16 octobre 2025 - Soirée de prestige mercredi soir au cinéma Liberty puis au Surf House de l’hôtel Kon Tiki pour le lancement de la Tahiti Fashion Week. Le rendez-vous de la mode est officiellement lancé et connaitra sa grande soirée ce vendredi, au Royal tahitien.





La 11e édition de la Tahiti Fashion Week a débuté mercredi soir sous le signe de l’élégance et de l’électro.



Au cinéma Liberty tout d’abord, un film documentaire dévoilant les coulisses de l’organisation de la TFW ainsi que quelques modèles que porteront les mannequins ce vendredi lors de la grande soirée au Royal Tahitien a été diffusé pour plus d’une centaine d’hôtes, accompagnés de Shona Tāwhiao (Ngāi Te Rangi), artiste, designer et tisserande maorie, invitée de cette 11e édition. Une grande dame à la voix fluette qui diffuse son savoir-faire dans le monde entier, de Londres à Fidji en passant par Hong Kong ou encore Melbourne.



Mercredi soir, elle s’est dit “ravie d’être en Polynésie avec ses deux filles” et n’est surtout pas venue les mains vides. “Je suis venue avec certaines pièces déjà composées, mais j’en ai réalisé une spécialement pour la Fashion Week à Tahiti”, a-t-elle expliqué après la projection du film réalisé par TNTV pour l’occasion. “Les installations sont parfaites et les modèles sont magnifiques donc vendredi, ce sera une belle soirée”, a-t-elle prophétisé mercredi soir. Ces réalisations sont toujours inspirées des “dieux, des vagues et des guerriers mā’ori”.



À ses côtés, Giorgio Barbieri et Jacopo Conte de l’agence de mannequin Brave Model Management, sont venus cette année encore pour dénicher la pépite tahitienne qui pourrait fouler les podiums européens.



Après la diffusion du film, un premier défilé a été organisé dans le cinéma avec les 12 jeunes candidates de cette nouvelle édition, offrant un spectacle singulier dans une salle rarement dédiée à ce genre de manifestations.



La soirée s’est terminée en musique sur le roof-top de l’hôtel Kon Tiki avec tous les créateurs, une partie du public et de l’organisation.



Place désormais au grand final vendredi dans les jardins du Royal Tahitien avec quelques nouveautés, notamment un défilé… sans podium. On ne vous en dit pas plus.



Seront présentées les créations de Aloha Born in Tahiti, Keoni by Lo, Moya-B l’atelier, Hinano Signature by Alberto V, Gaelle F, Les sauvages, Shona Tawhiao avant l’annonce des trois grandes gagnantes du concours de mannequin.

