La Tahiti Big Air Contest revient pour une 2e édition

Tahiti, le 21 avril 2022 - La Tahiti Kite School organisera en juillet prochain la 2e édition de la Tahiti Big Air Contest, compétition de kitesurf, sur la plage de Hitimahana, à Mahina. L'année dernière la première édition avait rassemblé 25 riders et avait vu Raiarii Fadier s'imposer.



Après le succès de la première édition, la Tahiti Big Air Contest, compétition de kitesurf, revient une nouvelle fois cette année. La Tahiti Kite School, fondée par l'ancien champion de France et d'Europe juniors, Antoine Fermon, et sa campagne Vairea Céran-Jérusalémy et organisateurs de l'événement ont en effet confirmé la tenue de la compétition pour juillet prochain. Une période de l'année propice au mara'amu qui devrait une nouvelle fois offrir aux riders des conditions météo propices pour envoyer de gros "tricks".Rappelons que la première édition avait rassemblé 25 riders. Un vent oscillant entre 20 et 25 nœuds (35 et 45 km/h) avait alors permis aux athlètes d'offrir une compétition spectaculaire et avait vu le natif de Bora Bora, Raiarii Fadier, l'emporter. Pour cette nouvelle édition 24 riders sont attendus. Si plus de 24 riders s'inscrivent, le jury de la compétition validera la liste d’inscrits en fonction du niveau des participants et une liste de réserve sera établie. Par ailleurs les organisateurs précisent qu'une série de fille peut être organiseé, si quatre kiteuses à minima s'inscrivent. Le vainqueur de la Tahiti Big Air Contest, comme l'an dernier, recevra une invitation pour la Lord of Tram, étape du tour mondial de Big Air organisée en France. Le rendez-vous est donc pris pour juillet.

Rédigé par Désiré Teivao le Jeudi 21 Avril 2022 à 09:58 | Lu 99 fois