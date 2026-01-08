

La Sopadep ouvre son nouveau showroom

Tahiti, le 12 janvier 2026 - La Sopadep, filiale du groupe Solari Mobility spécialisée dans la vente de véhicules neufs et d’occasion, vient d’ouvrir son nouveau showroom. Plus grand et plus moderne, cet espace sera dédié aux marques iconiques représentées par la société afin d’offrir un accueil optimal aux clients. Un lieu unique au Fenua, en totale adéquation avec les valeurs véhiculées par le groupe.



Ce lundi 12 janvier 2026 marque une étape importante pour le groupe Solari Mobility. Sa société Sopadep a inauguré son tout nouveau showroom. Spécialisée dans la vente de véhicules neufs et d’occasion, l’entreprise souhaitait se doter d’un outil moderne, en accord avec son temps et ses valeurs. “Cela fait plusieurs années que le projet a été lancé. Entre les différentes phases de validation et des travaux qui ont été assez rapides, ce nouveau showroom voit enfin le jour. C’était une volonté d’avoir un outil de travail moderne car le groupe Solari, qui investit énormément en Polynésie, est dans cette dynamique. C’est un lieu équipé des dernières technologies, comme des bornes électriques pour les véhicules, un grand parking, des salles climatisées et décorées de manière à ce que les clients se sentent bien. Nous avons aussi équipé le bâtiment d’infrastructures solaires avec des panneaux sur le toit pour atteindre une quasi-autosuffisance énergétique et répondre aux normes environnementales. Des artisans locaux ont apporté leur savoir-faire, ce qui rend notre espace encore plus authentique. C’était important de respecter tout cela afin d’avoir un endroit en accord avec nos valeurs”, explique Alexandre Boitier, le directeur marketing du groupe.



Six mille mètres carrés sur cinq étages : le complexe sera entièrement réservé aux marques représentées. Hyundai, Mitsubishi, Isuzu, Jetour, Mini, BMW et BMW Motorrad occuperont 1 200 m² de surface d’exposition. Les autres étages seront destinés au stockage des véhicules, cette fois sur un espace entièrement couvert. “Nous avons trois étages de stockage. Aujourd’hui, il y a une exigence de la part des constructeurs, notamment pour les véhicules hybrides et électriques, de les protéger au maximum. C’est pour cela que cette zone était importante.” Des voitures hybrides et électriques qui prennent d’ailleurs de plus en plus de place dans le paysage automobile du Fenua. “Il y a une prise de conscience collective par rapport à l’environnement et aux avantages apportés par ces voitures. Le gouvernement a proposé une série de mesures qui ont permis de baisser les taxes. Cela entraîne une diminution du prix de vente, ce qui permet aux clients d’aller vers ces véhicules propres, tout en faisant un geste pour l’environnement.”



Des espaces conformes aux exigences des constructeurs



Chaque marque impose un cahier des charges précis pour l’aménagement des espaces qui lui sont dédiés. Une contrainte supplémentaire que la Sopadep a choisi de respecter à la lettre afin de garantir la confiance de ses partenaires. “On a vraiment suivi les chartes des constructeurs. Cela a nécessité beaucoup d’échanges avec eux pour être parfaitement en adéquation avec leurs exigences. Nous avons beaucoup travaillé pour cela, mais quand on voit le résultat, on se dit que ça en valait la peine. Nous proposons le plus grand showroom de l’île, avec des espaces de grande qualité pour chacun des constructeurs. Nous espérons que les futurs clients seront satisfaits et qu’ils se sentiront chez eux”, confie Jessica Tramini, responsable marketing.



Avec un accès facile en face du collège Louise Tehea Carlson en attendant l’ouverture prochaine d’une deuxième entrée côté mer, un parking pouvant accueillir de nombreux visiteurs et des espaces aménagés pour le bien-être des clients, ce nouveau showroom tant attendu et qui a attisé toutes les curiosités est désormais ouvert du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 30, et le samedi de 8 à 12 heures, pour le plus grand bonheur des passionnés d’automobile.





Rédigé par Manu Rodor le Lundi 12 Janvier 2026 à 15:10 | Lu 868 fois



