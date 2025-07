La Saga s’installe au motu Ovini

Tahiti, le 1er juillet 2025 – Le grand déménagement de l’école de voile d’Arue a commencé ce mardi à destination de Papeari, où la Saga se tiendra cette année. Plusieurs partenaires, dont le RSMA-Pf, se sont mobilisés pour faciliter l’acheminement du matériel. L’installation sera finalisée avant lundi pour accueillir les enfants de la première semaine.





Si vous êtes passés par la côte est ce mardi matin, vous avez peut-être aperçu le convoi de la 33e édition de la Saga. Tandis que les enfants sont encore à l’école, la solidarité est en marche pour les nombreux partenaires de l’école de voile d’Arue, dont le Régiment du service militaire adapté de Polynésie française (RSMA-Pf), afin de procéder au grand déménagement nécessaire au bon déroulement de l’événement qui se tiendra du 6 juillet au 10 août à Papeari. Des jeunes volontaires stagiaires et encadrants étaient mobilisés dès lundi. “Nous sommes une quarantaine au total entre Arue et Papeari. On a commencé à charger avec Sat Nui hier pour partir à 6 h 15 ce matin”, explique le caporal-chef Taia Teikipupuni. “Ce sont des stagiaires de la quatrième section de la deuxième compagnie du RSMA. Ils sont issus de trois filières : Transport en commun, Agent magasinier et Conducteur engin travaux publics. On apporte nos véhicules et de la main-d’œuvre. Pour nos jeunes, ça permet d’intervenir sur le terrain en lien avec leur formation. Ils ont aussi bénéficié d’une sortie voile. (...) La Saga, c’est une mission noble pour les enfants qui n’ont pas les moyens de partir en vacances. Parmi nos jeunes, certains ont peut-être des membres de leur famille qui en profitent, ou eux-mêmes par le passé. Ils sont contents de donner un coup de main pour la bonne cause !”



​“Le cœur de notre métier”

Pendant que l’essentiel de l’équipe était à Arue pour organiser le chargement du matériel, le moniteur Frédéric Roux avait pour mission de superviser les manœuvres de déchargement et de commencer la mise en place à Papeari. “On monte une école de voile !”, remarque-t-il au sujet de cette étape-clé. “Il y a 43 catamarans, 32 Optimist, 20 kayaks, 15 paddles, une goélette et 12 bateaux à moteur pour l’encadrement et la sécurité. Une partie arrive par la mer, mais le plus gros est transporté par la route.”



Les services techniques de la commune de Teva i Uta sont également passés à l’action en commençant par acheminer des chaises sous le fare pōte’e principal. “Les enfants arrivent lundi, donc il faut que tout soit prêt d’ici là. Si tout se passe bien, on devrait terminer l’installation samedi”, estime le moniteur, paré à aborder ces cinq semaines d’initiation à la navigation offertes à 720 enfants. “La Saga, c’est intense : c’est beaucoup de travail, mais c’est le cœur de notre métier. Leur permettre de s’évader grâce à la voile, ça nous fait bien plaisir.”



Cette année, l’ouverture de la Saga sera marquée par la présence exceptionnelle de la pirogue traditionnelle hawaiienne Hōkūle’a, en étape en Polynésie française dans le cadre de son cinquantenaire.





