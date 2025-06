​La Saga hisse les voiles à Teva i Uta

Tahiti, le 10 juin 2025 – Pour la 33e édition de la Saga Tahiti, du 6 juillet au 10 août, 720 enfants seront initiés aux joies de la navigation au motu Ovini de Papeari. À moins d’un mois de ces vacances solidaires, l’organisation bat son plein entre préparation logistique et poursuite des collectes de fonds.





Du 6 juillet au 10 août, le motu Ovini de Papeari va vibrer au rythme de la Saga. Après Huahine et Bora Bora, l’événement est de retour à la Presqu’île de Tahiti, où les Optimist et Hobie Cat avaient fait étape en 2020 et 2021 à Teva i Uta, puis en 2022 à Toahotu. Au programme : découverte de la voile, complétée par diverses activités à terre, entre sensibilisation à l’environnement, éducation à la santé, partages culturels et spectacles.



Pour cette 33e édition, ce sont 720 enfants issus de familles modestes de Tahiti, Moorea et des archipels qui seront initiés aux activités nautiques, soit 144 par semaine. Comme chaque année, des enfants placés en foyers seront également de l’aventure. “Pour faire tourner la Saga, nous aurons une centaine d’encadrants en alternance sur les cinq semaines : des moniteurs de voile, des aides-moniteurs, des travailleurs sociaux, des éducateurs spécialisés, des personnels de santé, des intervenants, des personnels d’entretien, des chauffeurs de bus, des convoyeurs, etc.”, détaille Tina Lioux, directrice de l’école de voile de Arue, organisatrice de l’événement dans la lignée d’Henri Cornette de Saint-Cyr, dit Doudou.



​Avis aux donateurs

La Saga, ce sont aussi des bénévoles, que vous avez peut-être croisés le week-end dernier lors des collectes organisées dans plusieurs hypermarchés. “On remercie tous les bénévoles qui ont participé à cette opération et tous les donateurs qui ont contribué à la collecte de goûters et à l’achat de tee-shirts. Nous continuons les recherches de fonds pour boucler le budget prévisionnel de 43,4 millions de francs pour cette édition 2025, que nous préparons depuis six mois”, poursuit la référente. “Je voudrais remercier le Pays, notamment la DSFE et l’IJSPF, l’État et la commune de Teva i Uta qui nous soutiennent, et tous nos parrains. Nous avons une centaine de partenaires publics et privés, et la porte reste ouverte à tous les généreux donateurs !”



En partenariat avec le service social de Papara et Teva i Uta, l’identification et l’évaluation des 50 familles d’accueil touche à sa fin. “Aujourd’hui, on doit être à une quarantaine de familles validées. Il nous en reste encore quelques-unes pour pouvoir loger les enfants en bonne et due forme”, précise Tina Lioux. De couleur rouge cette année, les traditionnels drapeaux numérotés de 1 à 50 s’afficheront bientôt en bord de route pour repérer les familles hôtes.



​Un site idéal

Sécurisé et verdoyant, le motu Ovini, prisé pour divers événements, présente l’avantage d’offrir un accès direct sur le lagon. “C’est la cinquième fois que nous venons à Teva I Uta. C’est un site idéal pour la Saga, aussi bien au niveau de la voile que pour la partie terrestre. Et on garde un souvenir exceptionnel de l’accueil que les familles avaient réservé aux enfants !” confie la directrice de l’école de voile de Arue.



Après deux années successives dans les îles Sous-le-Vent, ce retour à Tahiti permet d’équilibrer les dépenses avec moins d’enfants à déplacer par voie aérienne. Des facilités de transport qui concernent aussi les 500 m3 de matériels nécessaires au bon déroulement de l’événement : les bateaux à voile, les bateaux à moteurs, les chapiteaux avec tables et bancs, les kayaks, les paddles et toutes les pièces de rechange associées. Premier temps fort avant l’arrivée des enfants : le déménagement de l’école de voile de Arue vers le motu Ovini de Papeari est fixé au mardi 1er juillet.



Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Mardi 10 Juin 2025 à 15:09 | Lu 339 fois