La Réunion : près de la moitié des communes ne rouvriront pas leurs écoles

Saint-Denis de la Réunion, France | AFP | mardi 05/05/2020 - Les maires de 11 des 24 communes de La Réunion ont annoncé mardi qu'ils n'ouvriront pas les écoles à la rentrée prévue le 18 mai dans l'île, estimant que "les conditions sanitaires pour accueillir les élèves en toute sécurité ne sont pas réunis".



Une réunion de concertation sur la préparation de cette rentrée s'est tenue mardi après-midi entre le préfet, le recteur et les maires.



Si Gilbert Annette, maire PS de Saint-Denis (le chef-lieu de La Réunion) a confirmé que la rentrée aurait bien lieu dans sa commune, les discussions n'ont pas entamé la détermination des édiles décidés à ne pas rouvrir les écoles.



"Les mesures préconisées par le gouvernement pour garantir la sécurité de l’ensemble de la communauté scolaire sont inapplicables", a déclaré mardi en début d'après-midi le maire divers droite de Saint-Paul (ouest) Joseph Sinimalé.



"Nous n’avons ni le temps, ni l’assurance de disposer des moyens indispensables pour une ouverture des écoles en toute sécurité le 18 mai prochain", a expliqué Olivier Hoarau, maire du Port (ouest).



L'élu divers droite souligne aussi qu'un sondage effectué par les écoles a révélé que "80% (des parents) ne vont pas déposer leurs enfants" en maternelle et en élémentaire.



Les sondages réalisés dans d'autres communes donnent les mêmes résultats "et prouvent la grande défiance des pères et des mères de famille", commente un élu de Saint-André.



Dans cette ville de l'est de l'île, c'est même "89% des parents (qui) ont indiqué qu'ils ne souhaitaient pas envoyer leurs enfants à l'école", lâche le maire centriste Jean-Paul Virapoullé.



A l'issue de la réunion de concertation, Stéphane Fouassin, maire divers droite de Salazie (est) et président de l'association des maires, a indiqué que d'autres édiles pourraient rejoindre les élus protestataires.



Dans les 11 communes frondeuses les maires prévoient une rentrée à la mi-août, date habituelle de la reprise des cours à La Réunion après les vacances de fin d'année scolaire.



La Réunion totalise à ce jour 425 cas déclarés de coronavirus, sans aucun décès.



En Outre-mer, une majorité des maires de Guadeloupe et de Martinique ont également choisi de ne pas rouvrir les écoles en mai, ainsi que la totalité des maires de Guyane.