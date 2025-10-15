

La Réunion: décès d'une troisième enfant après un accident sur un rallye

Saint-Pierre, France | AFP | lundi 03/11/2025 - Une enfant de 8 ans, en réanimation depuis le 26 octobre après avoir été percutée par une voiture lors d’un rallye à Saint-Joseph (Sud de La Réunion), est décédée, a annoncé le parquet de Saint-Pierre lundi.



"Le parquet de Saint-Pierre confirme le décès de l'enfant survenu hier soir (dimanche soir, ndlr)", a indiqué Carole Pantalacci, procureure adjointe de Saint-Pierre. La mort de l'enfant avait été annoncée par erreur par le parquet mercredi dernier.



Ce décès porte à trois le nombre de morts dans cet accident qui a déjà coûté la vie à une sœur et un frère, âgés de 7 et 12 ans. Le père de ces deux victimes a été grièvement blessé dans l’accident.



C’est une sortie de route de l’un des véhicules en course dans le rallye qui a provoqué le drame. L’accident s’était produit le dimanche 26 octobre en début d’après-midi, dans les hauts de cette commune rurale, où de nombreux spectateurs s’étaient massés le long de la route pour assister au passage des véhicules.



Les victimes ont été fauchées "dans une zone interdite au public", avait ensuite indiqué la préfecture dans un communiqué.



Le pilote et le copilote de la voiture en cause dans l'accident ont été entendus par les enquêteurs. Le procureur a précisé que "les dépistages les concernant, alcoolémie et stupéfiants, sont négatifs". Une enquête pour homicide d’involontaire a été ouverte par le parquet.

