La Réunion: Fin d'éruption au Piton de la Fournaise

Saint-Denis de la Réunion, France | AFP | lundi 16/02/2020 - L'éruption du volcan de La Réunion s'est arrêtée dimanche à 14h12 (11h12 à Paris), a indiqué lundi matin l'observatoire volcanologique du piton de la Fournaise (OVPF).



Le Piton de la Fournaise était entré en éruption lundi dernier.

"Suite à l'arrêt du trémor volcanique (synonyme d'arrivée du magma à proximité de la surface – ndlr) l'éruption s'est (…) arrêté le 16 février 2020 à 14h12) écrit l'OPVF dans son bulletin d'information.

Le préfet a annoncé en milieu de matinée le passage en phase de sauvegarde du dispositif spécifique Orsec du volcan", signifiant la fin de l'éruption.

Le phénomène éruptif a eu lieu dans l'enclos, la caldeira centrale du volcan. La zone est totalement inhabitée et l'éruption n'a présenté aucun danger ni pour les personnes ni pour les biens.

Situé dans le sud-est de La Réunion, le Piton de la Fournaise est l'un des plus actifs au monde. Il s'est réveillé à plus d'une vingtaine de reprises au cours des dix dernières années.