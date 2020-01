La RDO partiellement fermée de nuit du 13 au 15 janvier

Tahiti, le 10 janvier 2020 - La circulation sera restreinte de nuit sur la Route de dégagement Ouest (RDO) de lundi 13 à mercredi 15 janvier, de 20 heures à 4 heures, en raison de travaux d’entretien des plantes sur le terre-plein central.



Dans le cadre de ces travaux, la circulation permanente sera modifiée et une signalisation temporaire mise en place et entretenue durant toute la durée du chantier. Dans un communiqué diffusé vendredi par le ministère de l'Equipement, il est demandé une attention toute particulière aux automobilistes et usagers pour suivre les indications de circulation qui seront imposées par la signalisation provisoire aux abords de ces chantiers.