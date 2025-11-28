

La Polynésienne des eaux déboutée

Tahiti, le 21 décembre 2025 - Le juge des référés a débouté la Polynésienne des eaux qui contestait son éviction du marché portant sur la construction d'une station d'épuration et la pose d'un osmoseur au RSMA de Hao.





La Polynésienne des eaux avait saisi le juge des référés afin d’annuler la procédure de consultation des lots 1 et 2 du marché intitulé “Hao - Tuamotu - RSMA - Création d’une compagnie installations techniques” au stade de l’analyse des offres des candidats et “d’enjoindre à l’État de reprendre la procédure, pour chacun des deux lots objets du litige, au stade de l’analyse des offres des candidats dans le respect des principes de publicité, de transparence et de mise en concurrence”.



Dans la décision rendue vendredi, le juge des référés a considéré que puisqu'il “résulte de l’instruction que les deux seules offres présentées ont été écartées comme étant irrégulières ou irrecevables”, la “procédure de passation de marché contestée abandonnée n’est susceptible d’aboutir à la conclusion d’aucun contrat”. Il n'y avait donc plus lieu à statuer sur le sujet.

Rédigé par Garance Colbert le Lundi 22 Décembre 2025 à 06:36




