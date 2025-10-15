

La Polynésie veut développer l’économie sociale et solidaire

Tahiti, le 5 novembre 2025 - De retour de Bordeaux, où s’est tenu le Forum mondial de l’économie sociale et solidaire (ESS) fin octobre, Hinano Teanotoga, directrice de l’Agence de développement économique de la Polynésie française (ADE), a évoqué la participation d’une trentaine de représentants du Fenua et mentionné les enseignements à en tirer pour le Pays.





Quatorze communes de Polynésie étaient présentes à la 7e édition du Forum mondial de l’économie sociale et solidaire, du 29 au 31 octobre à Bordeaux, ainsi que le Cesec et la directrice de l’Agence française de développement (AFD) qui soutient les travaux d’élaboration d’un cadre réglementaire relatif à l’économie sociale et solidaire (ESS) et qui est favorable au déploiement et à la mise en œuvre de l’ESS sur l’ensemble du territoire.



“Ce fut pour nous l’occasion de rencontrer des acteurs de terrain et échanger sur les principes de l’économie sociale et solidaire au niveau national afin de s’en inspirer dans le cadre de la mise en œuvre chez nous de l’ESS, via une loi du Pays”, résume Hinano Teanotoga, directrice de l’Agence de développement économique de la Polynésie française (ADE), qui estime par ailleurs que ce nouveau type de structures économiques a un grand avenir chez nous.



L’ESS se caractérise par la primauté de l’humain et des objectifs sociaux ou environnementaux sur le profit, par la gouvernance démocratique ou participative, ou encore par des principes de coopération et d’entraide. Elle est de ce fait particulièrement adaptée aux transformations écologiques et sociales de nos systèmes. “Il y a effectivement trois principes comme la gouvernance démocratique (décisions une personne, une voix), la possibilité de faire des bénéfices et de les réinjecter dans l’outil et en faire ensuite un modèle économique pérenne. Les acteurs étant des associations, des mutuelles, des coopératives et les entreprises commerciales labellisées ESS”, précise-t-elle.



Rédigé par Philippe Binet le Mercredi 5 Novembre 2025 à 13:35




