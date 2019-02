La Polynésie toujours plus dépendante de l'argent de l'État

"bénéfices"

PAPEETE, le 7 février 2019 -L'IEOM, notre banque centrale, vient de publier la balance des paiements 2017 de la Polynésie. Elle montre que le déficit commercial du fenua a explosé il y a deux ans : les importations ont augmenté de plus de 12 milliards de francs, tirées par la reprise de la consommation (les ventes de voitures en particulier) et la hausse des prix du pétrole ; pendant ce temps, les exportations ont dévissé de 2,7 milliards. Au final, la Polynésie importe pour 156 milliards de francs de trop pour équilibrer nos échanges de biens...Heureusement, dans les services nous sommes meilleurs. La plus grosse industrie locale reste le tourisme, qui a permis d'injecter 54 milliards de francs d'argent extérieur dans l'économie (en hausse), et a rapporté 29 milliards de francs de devises à la compagnie aérienne locale ATN (en baisse). Même les autres services, en dehors du tourisme et des dépenses de l'État, s'améliorent grâce à une progression des locations et des services de négoce international. Les Polynésiens, eux, ont dépensé 16 milliards de francs à l'étranger en voyages, et 9 milliards de francs en billets d'avions achetés auprès de compagnies étrangères. Nous dépensons toujours environ 5 milliards de francs auprès des compagnies de transport maritime pour acheminer notre fret.Mais notre force dans les services est très loin de compenser notre déficit commercial gargantuesque. Ce n'est que grâce aux généreux transferts de l'État, 137 milliards de francs nets, que notre économie peut financer nos habitudes de consommation. Ils représentent 23 % du PIB polynésien, et 48 % des crédits du compte des transactions courantes (incluant les échanges de biens, de services, de revenus et les transferts courants). Ces dépenses ont encore progressé en 2017, suite à l'augmentation de la Dotation Globale d'Autonomie (avec un milliard de rallonge, elle atteint 10,8 milliards de francs) et une revalorisation de 3,2% des rémunérations des fonctionnaires. Ces hausses ont compensé la baisse des investissements de l'État, la nouvelle prison de Papeari étant achevée.Quand on additionne toutes ces dépenses et recettes du compte des transactions courantes, il reste presque 30,6 milliards de francs deà l'économie polynésienne, ce que les économistes appellent notre "capacité de financement". A cause de l'explosion de notre déficit commercial, elle est en forte baisse en 2017, après avoir dépassé les 43 milliards de francs en 2016.>>> Lire aussi nos articles des années précédentes sur la balance des paiements 2016 2013 et 2012.