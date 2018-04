D'où vient la richesse de la Polynésie ?

PAPEETE, le 11 avril 2018 -L'Institut d'émission d'Outre-Mer (IEOM), notre banque centrale, a publié en janvier la balance des paiements 2016 de la Polynésie française. Si deux ans se sont écoulés avant la publication, ce délai aura permis de rassembler toutes les données statistiques nécessaires à cette grande photographie des relations de notre économie avec le reste du monde. Comme pour l'infographie que nous avions réalisée l'année dernière (voir nos articles sur la balance des paiements polynésienne en 2015, mais aussi celle de 2014, ou encore celle de 2013, et celle de 2012 ) nous tentons de représenter ce document technique sous la forme d'une illustration montrant clairement les grands flux d'argent entre le fenua et nos principaux financeurs et partenaires.En un coup d'œil, notre dépendance aux transferts financiers de l'État apparait clairement. Quand on fait le solde des milliards qui arrivent et de ceux qui repartent, il reste tout de même 135 milliards de francs de salaires, investissements et financements directs sortant des coffres de l'État pour venir en Polynésie. C'est simplement la moitié de tout l'argent qui entre en Polynésie, et le quart de notre Produit intérieur brut (PIB), soit toute la richesse du Pays. Avec la construction de la nouvelle prison de Papeari et l'embauche de 242 nouveaux agents dans le système pénitentiaire, l'État a augmenté ses dépenses de façon sensible en 2016, après son retour au financement du Régime de solidarité (RSPF) en 2015 qui avait déjà augmenté son implication.Loin derrière, la principale source de devises de notre économie est le tourisme, avec 52,7 milliards de francs. Une somme en croissance de 5,1% sur un an, et de 44% sur six ans. L'essentiel de ces revenus provient toujours des visiteurs traditionnels en hébergement terrestre. Les croisiéristes ne représentaient alors que 20% de nos revenus touristiques. À noter que les Polynésiens sont également avides de voyages, dépensant plus de 16 milliards par an pour visiter d'autres pays.Une autre grosse activité liée au tourisme qui a bénéficié de l'augmentation des visiteurs est le secteur du transport aérien. Principalement dominé par Air Tahiti Nui et Air Tahiti, deux compagnies locales, ce secteur est très favorable à notre balance des paiements. Le transport aérien est en excédent de 23,7 milliards de francs dans la balance, en forte augmentation grâce à l'augmentation des parts de marché de la compagnie au tiare. Par contre, le transport maritime est structurellement déficitaire, avec 3 milliards de francs partis à l'étranger en 2016 pour payer les grandes entreprises logistiques internationales.