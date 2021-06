La Polynésie férue de PGE

Tahiti, le 6 juin 2021 – Le dispositif de crise des prêts garantis par l'Etat (PGE) a été particulièrement utilisé au fenua. L'encours des PGE polynésiens représente 9,1% du PIB de la Polynésie française contre 6,4% en France. La part des PGE dans l'encours des crédits aux entreprises est le plus élevé de l'outre-mer français.



Pas moins de 910 entreprises polynésiennes ont contracté un "prêt garanti par l'Etat" (PGE) mis en place dans les premières semaines du confinement, en avril 2020, et géré par Bpifrance pour soutenir la trésorerie des sociétés privées les plus touchées par la crise. Dans un communiqué commun daté de mercredi et diffusé vendredi, le haut-commissariat, le comité des banques locales de la Fédération bancaire française et l'IEOM ont publié quelques chiffres sur l'octroi de ces prêts, pour mettre l'accent sur le "bilan d'un an de soutien de la trésorerie des entreprises polynésiennes pendant la crise sanitaire".



On y apprend donc que les 910 PGE octroyés au fenua représentent la bagatelle de 53,4 milliards de Fcfp de prêts octroyés. L'encours des PGE polynésiens représente d'ailleurs actuellement 9,1% du PIB de la Polynésie française (contre 6,4% pour la France entière) et la part des PGE dans l'encours des crédits aux entreprises polynésiennes à fin décembre 2020 était le plus élevé de l'outre-mer français (22%). Par ailleurs, 70% des entreprises ayant contracté des PGE étaient des très petites entreprises (TPE) de moins de 10 salariés et 25% étaient des PME. Sans trop de surprise, les secteurs liés au commerce et aux activités touristiques ont capté la moitié des PGE et 71% des encours.