La Perle du Pacifique toujours Pavillon Bleu

D'autres critères entrent en compte dans l'obtention du précieux sésame, comme l'éducation à l'environnement, mais aussi des critères liés à l'environnement général ou la gestion du site, la gestion des déchets ainsi que la gestion de l'eau et du milieu. C'est donc le travail de toute une communauté consciente des enjeux environnementaux et économiques qui sont en jeu qui vient d'être récompensé. Un modèle à suivre et dont s'enorgueillit la commune : " L’obtention de ce label pour la 20e année consécutive prouve que les résultats sont concrets et prometteurs. C’est également, et surtout, l’implication de la population qui, jour après jour, participe au tri de ses déchets ménagers, à la lutte contre le gaspillage de l’eau, à la valorisation des végétaux du jardin, en somme, au respect de notre mère nature. La population de Bora Bora peut s’enorgueillir de ses efforts qui permettent, cette année encore, de voir flotter le drapeau Pavillon Bleu, symbole d’une démarche environnementale de qualité ." La commune ne manque pas non plus de rappeler les difficultés pour obtenir ce fameux pavillon, qui demande de suivre les recommandations émises par un jury international année après année, Au moindre manquement durant la saison, celui-ci peut lui être retiré. Le non-respect des normes de santé publique (qualité de l'air risque nucléaire...) entraîne également le retrait du Pavillon Bleu sur les sites concernés et ce, jusqu'à rétablissement de la situation.