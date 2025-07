La Nouvelle-Zélande retire ses directives sur l'inclusion des personnes transgenres dans le sport

Wellington, Nouvelle-Zélande | AFP | jeudi 23/07/2025 - Le gouvernement de la Nouvelle-Zélande a décidé de supprimer ses directives encadrant la participation des personnes transgenres aux compétitions sportives, le ministre des Affaires étrangères déclarant jeudi que "les hommes biologiques n'ont pas leur place dans le sport féminin".



Cette décision n'est pas isolée dans le monde: récemment, le Comité olympique des États-Unis et la Fédération anglaise de football ont interdit l'accès des femmes transgenres aux compétitions féminines.



Mais la Nouvelle-Zélande était considérée depuis des années comme un pays pionnier dans l'inclusion des athlètes transgenres.



En 2021, Laurel Hubbard, haltérophile, était devenue la première femme transgenre ouvertement déclarée à participer aux Jeux olympiques, à Tokyo, dans la catégorie féminine des plus de 87 kilos.



En 2022, l'agence publique Sport NZ avait élaboré des "principes directeurs pour l'inclusion des personnes transgenres dans le sport".



Mais jeudi, le ministre des Affaires étrangères Winston Peters a annoncé que ces lignes directrices, qu'il a qualifiées de "woke", avaient été retirées.



"L'État n'a rien à faire dans la chambre à coucher des gens — et les hommes biologiques n'ont pas leur place dans le sport féminin", a déclaré Peters dans un communiqué.



"Il s'agit uniquement de garantir la sécurité et la protection des filles et des femmes dans les sports qu'elles pratiquent, à tous les niveaux", a-t-il ajouté.



Les principes désormais abandonnés abordaient notamment la sécurité, le bien-être, la lutte contre la discrimination et le harcèlement. Ils recommandaient aussi de prévoir des espaces privés dans les vestiaires et d'utiliser un langage inclusif.



"Les personnes transgenres peuvent prendre part aux sports dans le genre auquel elles s'identifient", indiquaient les directives, selon Radio New Zealand.



Les organisations sportives n'étaient pas tenues par ces lignes directrices.



"Le gouvernement a demandé à Sport NZ de cesser tout travail sur les principes directeurs pour l'inclusion des personnes transgenres dans le sport et de les retirer de notre site internet", a confirmé la directrice générale de Sport NZ, Raelene Castle.



"Les organisations sportives continueront de prendre leurs propres décisions concernant la participation des personnes transgenres", a-t-elle déclaré.



Dans un communiqué, l'Association professionnelle pour la santé des personnes transgenres d'Aotearoa (nom maori de la Nouvelle-Zélande) s'est dite "profondément déçue" et estime que ce retrait va aggraver une "culture peu accueillante et isolante pour les personnes trans et non-binaires dans le sport".



Benjamin Doyle, député du Parti des Verts (opposition), a déclaré que le gouvernement était "en train d'échouer envers les personnes transgenres".