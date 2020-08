La Hawaiki Nui va’a 2020 annulée

Tahiti, le 1er août 2020 - Le président du Pays, Edouard Fritch, a annoncé samedi lors du conseil politique du Tapura que la Hawaiki Nui va’a 2020 était annulée pour des raisons logistiques, sanitaires et financières.



Nouvelle victime du Covid-19. Le président du Pays, Edouard Fritch, a annoncé samedi à nos confrères de Polynésie la 1ère que l'édition 2020 de la Hawaiki Nui va’a était annulée. Il a évoqué une décision "difficile" à prendre en affirmant que les communes n'étaient pas en capacité d'organiser la célèbre course. Edouard Fritch a également expliqué que les délais étaient trop courts et les dépenses trop importantes. Le président a cependant assuré que la course aurait lieu l'année prochaine.



Selon nos confrères de Polynésie la 1ère, l'annonce officielle de cette annulation sera faite mardi par la fédération tahitienne de vaa.