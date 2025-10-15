

La Hawaiki Nui 2025 en approche

Tahiti, le 24 octobre 2025 - L’un des plus grands événements sportifs du Fenua va démarrer le mercredi 29 octobre pour trois jours d’une aventure incroyable qui rassemblera les meilleures équipes de va’a V6 du monde. Les équipages seront mardi soir à Huahine pour la célèbre cérémonie d’ouverture, passage obligatoire avant de batailler sur le plan d’eau. Même si certaines équipes partent favorites, tout reste à jouer pendant les trois étapes pour savoir qui remportera cette 32e édition de la Hawaiki Nui.





Tout le monde l’attend. En plus d’être une course internationale de premier plan, la Hawaiki Nui est un événement qui rassemble tous les Polynésiens. Son parcours, ses participants, sa couverture médiatique et son public permettent à tous les amoureux du va’a et de la culture polynésienne de se retrouver autour de cette compétition sportive.

Trois jours intenses à travers les Raromata’i, qui verront 243 équipages, dont 15 venus de l’étranger, tenter de décrocher le titre suprême. 2025 affiche un record absolu de participation.



Une longue préparation



L’organisation de cet événement a demandé une mobilisation de longue haleine, mené par l’équipe de l’ACOHV, le comité organisateur de la Hawaiki Nui, présidé par Tutu Maamaatuaiahutapu. Après plusieurs mois de préparation, l’équipe s’est rendue sur les différents lieux d’accueil des Îles Sous-le-vent pour rencontrer les élus locaux, échanger avec les responsables des services communaux, se concerter avec les prestataires d’hébergement et les clubs de va’a.



Beaucoup de choses doivent être mises en place avant l’arrivée des équipes, comme le transfert des va’a, qui sera effectué, par exemple, à Taputapuātea par des jeunes des quartiers prioritaires pris en charge par l’organisation durant toute leur mission – une très belle initiative.



Ce qui est sûr, c’est que tout a été mis en place par les organisateurs, surtout au niveau de la sécurité, pour que cette course reste une fête et un spectacle à la hauteur de sa renommée.



Favoris et outsiders



Côté plan d’eau, tous les favoris sont là : OPT, le tenant du titre, Shell Va’a, Air Tahiti, Team Huahine qui rame à domicile, ou encore Po Pora Te Hoe Mamu de Bora Bora, qui s’est illustré à la Moloka’i en terminant troisième.



Du beau monde aussi chez les filles, avec la Team Ilihani Va’a, récente vainqueure historique de la Na Wahine O Ke Kai, qui retrouvera ses cousines hawaiiennes, tenantes du titre, pour tenter de rééditer leur performance de 2023, où elles avaient remporté la Hawaiki Nui.



Mais derrière, la Team OPT fait office de sérieux outsider. Vainqueure de la dernière Air Tahiti Nui Race, deuxième à la Air Tahiti Race et quatrième à la Vodafone, l’équipe féminine des postières réalise une très belle saison.



Même constat pour la Team Moorea Varu Rea Va’a, bien déterminée à jouer les trouble-fêtes et à faire mieux que sa septième place lors de l’édition précédente.



Toutes les catégories auront leur lot de défis et de surprises. Cette année encore, des juniors jusqu’aux vétérans 60, en passant par les femmes et les seniors hommes, chacun aura un parcours adapté.



Les classiques pour les seniors hommes et les vétérans 40 et 50 : un Huahine (Tane) – Raiatea (Uturoa) de 47 km en haute mer, qui promet un spectacle intense au vu des conditions de vent annoncées. Ils enchaîneront le lendemain avec la course lagonaire entre Raiatea et Patio à Taha’a, avant de conclure sur la plage de Matira, après avoir une fois de plus affronté la houle entre Taha’a et Bora Bora.



Pour les femmes, les juniors et les vétérans 60, la première étape partira également le mercredi 29 octobre, en même temps que leurs homologues de la grande course. Elle reliera cette année Taputapuātea à Uturoa, soit 15 km entre lagon et océan, qui feront vibrer Raiatea au rythme des coups de rame. La deuxième étape se déroulera entre Raiatea et Taha’a, une course lagonaire de 27 km où tout pourra se jouer.



Le samedi sera, comme d’habitude, dédié à la course Aere. Dans le lagon de Bora Bora, toutes les autres catégories pourront s’exprimer sur trois parcours bien distincts : un de 4 km, un de 7 km et un de 16 km. De quoi prendre du plaisir, performer et surtout faire partie de cette aventure fantastique qu’est la Hawaiki Nui Va’a.



David Tepava, coach de Shell Va’a :

“Les garçons sont prêts”

“Depuis notre retour de la Molokai on a pu travailler sur quelques points qui nous ont fait défauts. On est sur les derniers jours. Ils sont importants pour régler les derniers détails. On sait qu’on est toujours en constructions sur certaines choses mais on sait où on va. Les garçons sont prêts car c’est la dernière course et surtout la plus importante. On sait que ça va se jouer sur certains choix. Il faudra faire les bons. En tout cas on a train envie d’y être pour donner tout ce que l’on a.”



Moana Wong, président du club OPT

“C’est sûr qu’il y a un peu de pression autour des rameurs”

“C’est sûr qu’il y a un peu de pression autour des rameurs. On vient de décrocher le titre à la Molokai, on est tenant du titre sur la Hawaiki Nui mais c’est notre rôle d’absorber tout ça pour qu’ils soient bien dans leur préparation. Ils vont d’ailleurs se retrouver ensemble dès ce soir pour partager un moment convivial avant de partir pour la course. Ils sont prêts pour conserver leur titre. C’est un moteur aussi pour nos autres équipes. Les féminines rament bien cette saison. Cela fait deux ans qu’elles s’entrainent ensemble et ça commence à payer. Pour nos juniors c’est pareil ils performent cette saison donc ça sera le plus beau des cadeaux que notre club puisse se placer sur la plus haute marche du podium dans toutes les catégories.”



Matahi Tapatoa, entraineur du Team Air Tahiti

“On sait que la concurrence va être rude”

“On s’est bien préparé depuis la fin des courses de V1, car on a pu se focaliser sur le travail en V6 pour la Hawaiki Nui. On part avec un effectif de onze rameurs. On a fait de bonnes courses de préparation dans le sillage de la bonne saison en V1 de nos leaders Kyle (Taraufau) et Hotu (Poroi) qui ont montré la voie. Ça a motivé tout le groupe car on sait que la concurrence va être rude. Outre les trois prétendants affichés (Shell Va’a, OPT et Air Tahiti) il y aura d’autres formations qui vont tenter aussi de décrocher le titre. On ne sous-estime personnes car rien n’est joué. Tout le monde est préparé et les conditions seront aussi décisives.”







Rédigé par Manu Rodor le Samedi 25 Octobre 2025 à 09:11 | Lu 540 fois



