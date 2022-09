La Guadeloupe sous vigilance orange à l'approche de la tempête Fiona

Pointe-à-Pitre, France | AFP | vendredi 16/09/2022 - La Guadeloupe, où les écoles doivent fermer à la mi-journée, a été placée vendredi sous vigilance orange pour fortes pluies et orages à l'approche de la tempête tropicale Fiona attendue sur l'île dans la nuit, a annoncé Météo-France.



Vendredi matin, Fiona se trouvait à quelque 300 km au sud-est de l'île de la Désirade et se déplaçait vers l'ouest en direction des côtes guadeloupéennes, qu'elle devrait atteindre dans l'après-midi ou dans la soirée localement, selon le dernier bulletin diffusé à 15h00 heure de Paris.



"Des pluies diluviennes générant de nombreuses inondations sont à craindre en fin de journée, puis en soirée et cette nuit de vendredi à samedi", a averti Météo France.



La tempête "arrive à maintenir des vents moyens localement supérieurs à 80 voire 90 km/h", selon ses prévisionnistes.



La préfecture de la Guadeloupe a ordonné dès jeudi la fermeture de tous les établissements scolaires à 12h00 locales (18h00 à Paris). La rectrice a invité "tous les personnels, élèves et parents à faire preuve d'une grande vigilance".



Les transports aériens et maritimes devraient également être perturbés, indiquent plusieurs compagnies.



"Le passage en vigilance rouge fortes pluies et orages pourrait être déclenché dans l'après-midi de vendredi en fonction de l'évolution de la situation météorologique", a précisé la préfecture, qui prévoit la fin de l'épisode pour dimanche.



Saint-Martin et Saint-Barthélemy, également dans l'axe de la tempête Fiona, ont été placés jeudi en vigilance jaune pour vents violents, vagues-submersion et fortes pluies et orages.