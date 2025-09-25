

La Guadeloupe en vigilance rouge, les écoles fermées au passage de la tempête Jerry

Pointe-à-Pitre, France | AFP | vendredi 10/10/2025 -La Guadeloupe a été placée en vigilance rouge vendredi par Météo-France pour fortes pluies et orages au passage de la tempête tropicale Jerry, avec des cumuls de pluie qui devraient dépasser les 200 mm sur une partie de l'archipel.



En raison des intempéries qui "devraient perdurer jusqu'en milieu de matinée", les établissements scolaires du territoire resteront fermés vendredi, a annoncé dans un communiqué la préfecture de l'archipel.



En Martinique, les services météorologiques ont décrété la vigilance orange, et les écoles resteront fermées vendredi à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, placés en vigilance jaune, en raison d'importantes précipitations.



Dans son bulletin publié à 03H05 vendredi (07H05 GMT), le centre météorologique de Guadeloupe prévient qu'une "bande spiralée, elle aussi génératrice de très fortes pluies tenaces et orageuses se met en place sur l'archipel", après des "pluies diluviennes" qui ont touché l'est et le nord de ce territoire français.



Les cumuls de pluie "vont dépasser les 200 mm sur l'Est et le Nord de la Grande-Terre et devrait atteindre 100 à 150 mm ailleurs, localement 200 mm sur le relief", ajoute en outre Météo-France.



Les autorités ont enregistré 170 mm de cumuls de pluie cette nuit à Saint-François, au sud-est de Grande-Terre, et des rafales de vent allant jusqu'à 108 km/h sur l'île de La Désirade.



"Une amélioration plus nette et plus générale est attendue vendredi à partir de la mi-journée", note le centre météorologique de Guadeloupe.



- Vents violents -

L'alerte orange vagues-submersion et vents violents est également déclenchée.



Jeudi, la préfecture de Guadeloupe avait annoncé dans un communiqué la mise en place dès 17H00 (23H00 à Paris) du centre opérationnel départemental en raison de "très fortes précipitations (...) attendues dans la nuit de jeudi à vendredi, dont l'intensification perdurera dans la matinée".



La Martinique a été placée en vigilance orange pour fortes pluies et orages ainsi que pour vagues-submersion. Des cumuls de pluie pouvant atteindre "100 à 120 mm, localement 150 mm" sont attendus, a indiqué Météo-France sur le réseau social X.



"La mer est forte avec des creux moyens proches de trois mètres. Les plus hautes vagues pourront atteindre 4m à 4m50", ajoutait, dans un précédent bulletin, l'organisme.



Les îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, plus au nord, sont restées en vigilance jaune mais la préfecture a pris la décision de fermer les écoles vendredi, quand le pic des précipitations passera sur les îles.



"Les précipitations les plus fortes à l'arrière du système viendront impacter Saint-Martin et Saint-Barthélemy dès la fin de la matinée", a indiqué dans un communiqué la préfecture des deux territoires, qui ajoute "avoir pris la décision de fermer l'ensemble des établissements scolaires sur les deux territoires pour la journée du vendredi".



Les estimations prévoyaient que la tempête tropicale Jerry passe plus au large mais elle a dévié de 60 km à l'ouest dans la journée de jeudi. Après son passage à proximité de l'arc antillais, elle doit poursuivre vers l'Atlantique nord où elle pourrait se renforcer pour devenir un ouragan de catégorie 1.

le Vendredi 10 Octobre 2025 à 04:01 | Lu 37 fois





