

La France commande deux avions radars GlobalEye à Saab pour 1,1 milliard d'euros

Stockholm, Suède | AFP | mardi 30/12/2025 - La France a passé commande de deux avions de surveillance GlobalEye produits par le géant suédois Saab pour 12,3 milliards de couronnes (1,1 milliard d'euros), a annoncé mardi le groupe suédois dans un communiqué.



Le contrat passé par la Direction générale de l'Armement (DGA) prévoit également une option pour deux appareils supplémentaires. Ces avions sont destinés à remplacer les quatre avions français Awacs de fabrication américaine.



Les livraisons auront lieu entre 2029 et 2032, a précisé Saab dans son communiqué.



La France avait signé une lettre d'intention pour une cette acquisition en juin lors du salon du Bourget, dans le cadre de l'annonce du renforcement de la coopération avec la Suède dans l'acquisition d'équipements militaires.



"Ce choix renforce l'engagement de la France en faveur de la souveraineté et renforce la protection globale de l'Europe, la Suède et la France exploitant toutes deux GlobalEye", a déclaré Micael Johansson, directeur général de Saab cité dans le communiqué.



La France est de son côté sur les rangs pour fournir à la Suède des frégates dans le cadre d'un appel d'offres pour quatre bâtiments de ce type que Stockholm souhaite obtenir d'ici 2035.



La Suède espère faire le choix de son candidat début 2026.



Les offres du français Naval Group, du britannique Babcock, de l'espagnol Navantia et du suédois Saab sont en lice, selon les médias suédois.



Fin novembre, la ministre française des Armées, Catherine Vautrin, avait mis en avant la capacité de la France à fournir une première frégate totalement équipée dès 2030.

