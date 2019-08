La Force est avec ce Jedi polynésien et son sabre Maohi

"Mon projet de crowdfunding sur la campagne Ulule a été un succès, j'ai eu une dizaine de clients qui m'ont permis de lever à peu près 3000 euros de fonds. J'ai pu acheter des machines, notamment un tour à métaux et une fraiseuse professionnelle. Par la même occasion j'ai créé ma société, Kaleïn's Sabers. Depuis, j'ai vendu une petite douzaine de sabres. J'y vais doucement parce que ça reste une activité annexe qui me prend pas mal de temps. Pour faire un sabre il me faut 70 heures de travail, et ils sont vendus entre 600 et 1000 euros selon les modèles ! Mais les retours sont très bon, il y a même un professeur de combat au sabre laser basé en Suisse qui m'a félicité sur l'équilibrage de mes sabres, j'étais assez fier de moi parce que dans la pratique du sabre, l'équilibre entre la lame et le pommeau est primordial pour éviter la tendinite chez les élèves."

PAPEETE, le 28 aout 2019 -Nous vous présentions le projet de Valérian il y a un peu plus d'un an. Pour financer un petit atelier de construction de sabres laser, il avait lancé une campagne de financement participatif. Sa création la plus originale était un sabre laser tatoué, le modèle "Maohi". Un produit parfaitement représentatif des passions de ce jeune "demi-tahitien" passionné de culture geek et de Ori Tahiti...Nous avons revu Valérian cette semaine, alors qu'il était à Tahiti pour des grandes vacances après avoir terminé son master en Contrôle, comptabilité et audit. Il en a profité pour livrer les derniers sabres achetés par ses soutiens polynésiens lors de sa campagne de financement.Le jeune créateur de sabre nous a résumé ses aventures depuis un an :Son sabre tatoué en particulier a très bien marché. "J'en ai vendu 5, tous à des Polynésiens un peu geeks, comme moi !" Valérian retourne maintenant en métropole pour prendre un poste dans l'entreprise d'audit KPMG, mais il compte bien continuer à créer des sabres lasers dans son temps libre... Et si cette activité marche bien, pourquoi pas en faire un travail à plein temps. En tous cas, il fait maintenant partie d'une guilde assez rare, celle des "saber smiths" français... Une petite quinzaine de créateurs de sabre dans toute la France.>>> Visiter le site Kaleïn's Sabers