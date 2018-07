Découvrez le sabre laser tatoué fabriqué par un jeune Tahitien

"Pour moi, le sabre laser est une passion++. Au départ je n'y connaissais rien en ingénierie, j'ai tout appris en autodidacte à partir de 2016, après la sortie de Star Wars épisode 7. Depuis tout petit mon père, qui est réalisateur, me baignais dans la culture du cinéma et de la science fiction, donc j'ai toujours eu envie d'avoir mon propre sabre laser"

"J'avais commencé par regarder les sabres pour collectionneurs, mais ils étaient chers et en plastique. Je me suis ensuite renseigné sur comment ils étaient fabriqués et j'ai trouvé des guides pour fabriquer son propre sabre, des entreprises comme PlecterLabs qui fabriquent les cartes électroniques utilisées par les 'saber smiths' du monde entier… Et comme j'ai toujours été manuel, que j'ai toujours aimé créer des choses, je me suis dit que je pouvais toujours tenter."

"J'ai trouvé un manche en Chine, commandé tous les éléments nécessaires, tout soudé moi-même… Et ça a marché ! C'est le sabre que j'ai ici (NDLR : voir photo) que j'ai offert à mon père. Il n'est pas forcément très maniable et sûr pour l'utilisation en combat, c'est plus de la décoration, mais j'étais très fier !"

"Pour faire ça il a fallu que je m'équipe. J'ai commandé une mini-fraiseuse/perceuse pour découper et travailler des tubes en aluminium, mais le rendu était assez grossier. J'ai ensuite appris la modélisation 3D, j'ai fait fabriquer mon premier modèle par un usineur sur internet, et j'ai monté ce sabre… Il était beau mais il était trop lourd. En juin 2017, j'ai donc pris une année de césure entre mon master 1 et mon master 2, d'abord pour faire un stage en entreprise, et ensuite pour avancer sur divers projets dont celui-ci. Après mon stage j'avais assez d'argent pour me commander une imprimante 3D chinoise et une meuleuse, j'ai aménagé la cave de mon studio en atelier... En tout j'en ai pour 3500 euros de matériel. Et en mai 2018, j'ai enfin réussi à fabriquer moi-même le sabre de mes rêves !"

nous raconte le jeune homme.Après six mois à tout apprendre sur la fabrication de sabres lasers sur les forums, dans les manuels techniques et jusqu'à ses anciens cours de techno, Valérian a commencé à monter son premier sabre en juin 2016 :Pendant cette première expérience, il découvre toute une culture du sabre laser en France, avec des clubs de passionnés de combats de sabres laser réunis dans la Sport Saber League. Ils utilisent des modèles très élaborés faits sur-mesure, et Valérian commence à discuter avec ces fous de sabre… Et il a vite envie de s'en fabriquer un.