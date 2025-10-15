

La Fête de l'énergie revient

Tahiti, le 27 octobre 2025 - Les 13 et 14 novembre, la Fête de l'énergie fera son grand retour dans les jardins de Paofai. Organisé par l'Espace Info Énergie, structure rattachée à la Fédération des œuvres laïques (FOL), l'événement est gratuit et ouvert à tous les publics. L'occasion pour les familles de prendre conscience de la maîtrise de l'énergie de manière conviviale et ludique.



Dans le cadre de ses missions de service public, l'Espace Info Énergie de Polynésie française, structure rattachée à la Fédération des œuvres laïques (FOL), organise la Fête de l'énergie les 13 et 14 novembre prochain au parc Paofai de Papeete. Un événement entièrement gratuit et ouvert à tous les publics, qui a pour objectif de sensibiliser les familles à la maîtrise de l'énergie, à la transition énergétique et aux enjeux du développement durable. “Il s'inscrit dans notre volonté d'accompagner les citoyens vers des pratiques plus responsables et durables au quotidien”, explique l'organisation qui prévoit pour l'occasion une série de stands d'information, d'ateliers pratiques et d'animations pédagogiques et ludiques à destination des enfants, des jeunes, mais également des adultes. Le tout animé par des partenaires institutionnels et associatifs engagés dans la démarche.



“Il s'agit de deux journées pour découvrir, apprendre et agir ensemble autour de la maîtrise des énergies et des solutions durables en Polynésie”, confirme l'Espace Info Énergie de Polynésie française. “Au programme : des stands découvertes, des jeux insolites, des ateliers et des animations pédagogiques pour petits et grands. Et surtout, des conseils pratiques et des outils concrets pour réduire sa consommation d'énergie à la maison. Et à ce titre, des rencontres seront organisées avec des acteurs engagés du Fenua dans la transition énergétique locale.” Qu'il soit question d'énergie, d'environnement ou d'économie circulaire, nombreux sont les partenaires qui ont confirmé leur présence à cet événement : La Polynésienne des Eaux, AOA Polynesian Forests, Bio Base, Āu'a Tahiti ou encore EDT, pour ne citer qu'eux.



“Enfin, sur place, ne ratez pas notre nouveau jeu : le grand quiz 'Āfata Taravana”, insiste l'organisation. “Jouez et remportez votre cadeau, sensationnel, gourmand, innovant et pourquoi pas exceptionnel !” Les festivités se tiendront de 9 à 16 heures sur les deux jours.

Rédigé par La rédaction le Lundi 27 Octobre 2025 à 15:01 | Lu 419 fois



