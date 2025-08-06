La Fédération citoyenne polynésienne appelle à marcher contre la drogue

Transports pour la marche



Sur Tahiti

Dépose et arrêt au skate park de Auae de 6 heures à 8 h 30.

Retour : départ des bus vers 14 heures, stationnement réservé au parking Tarahoi.

Sur Moorea

Service assuré par Warren Transport Moorea.

Départs : un bus depuis Haapiti et un depuis Maharepa (centre commercial de Tiahura) à 4 h 45.

Retour : départ du quai de Moorea à 15 h 30.

Traversée maritime gratuite (Terevau)

Départs Moorea → Papeete : 6 h 10 ou 8 h 15.

Départs Papeete → Moorea : 12 heures ou 14 h 45 (dernière navette).

Ticket “Tere Ora” à récupérer au guichet de Moorea (A/R le jour J).

