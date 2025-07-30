

Marche pacifique contre l’ice : rendez-vous le 6 septembre au stade Bambridge

TAHITI, le 23 août 2025 - La Fédération de lutte contre les drogues et la toxicomanie organise, le samedi 6 septembre, une grande marche de sensibilisation contre l’ice. Le rassemblement est prévu à partir de 7 heures au stade Willy Bambridge à Papeete, avec un départ de la marche à 9 heures en direction de l’Assemblée de la Polynésie française.



La présidente de la Fédération, Kathy Gaudot, résume l’esprit de l’événement : « On espère, de cette marche, le soulèvement des Polynésiens pour la prise de conscience de ce fléau qui gangrène notre fenua. J’ai déclaré 3000 personnes mais je pense qu’il y aura plus. En plus, les îles comme Raiatea veulent se mobiliser aussi pour faire le sit-in devant les mairies. Depuis le lancement de cette idée de la marche, mon téléphone n’arrête pas de sonner », explique-t-elle ce samedi.



Cette mobilisation, portée par l’association Tolérance Zéro Ice et le vice-président de la Fédération, l’ancien consommateur devenu militant Charles Renvoyé, se veut une manifestation « sans étiquette politique ». Plusieurs personnalités, des Églises et une dizaine d’entreprises privées ont déjà annoncé leur soutien. Des membres du gouvernement ont indiqué qu’ils se joindraient à la marche en fonction de leurs disponibilités.



Un message clair : dire non à l’ice



Le thème de cette marche est sans équivoque : « Ensemble disons NON à l’ice, OUI à la vie ». L’événement sera ponctué de chants, de prières et de prises de parole d’associations, d’anciens consommateurs et de représentants religieux. Des slogans tels que « L’ice détruit – l’espoir construit », « Polynésie dit NON à l’ice » ou encore « Protégeons nos enfants, nos familles » seront affichés tout au long du parcours.



Cette marche vise à rappeler l’urgence de la situation. L’ice (crystal meth) touche de plus en plus la jeunesse polynésienne et dévaste des familles entières. Les autorités comme les associations alertent régulièrement sur ses ravages : violences, isolement, destruction de liens sociaux et dépendance extrême. « On donne à notre fenua 3 ans. Si on ne fait rien, on s’attend au pire », avertit Kathy Gaudot.



Afin de permettre au plus grand nombre de se joindre à la marche, la navette Terevau met en place un dispositif spécial. Elle offrira des allers-retours gratuits entre Moorea et Tahiti à toutes les personnes qui souhaitent participer. Un ticket A/R spécifique, baptisé TereORA, sera édité pour l’occasion, avec des horaires communiqués ultérieurement. « To tatou pahi dit STOP », affirme la compagnie, qui s’engage elle aussi dans ce combat collectif.



Programme de la journée 7h00 : accueil et rassemblement au stade Bambridge ;

8h30 : discours d’ouverture de la présidente de la Fédération ;

8h45 : prière et lecture publique ;

9h00 : départ de la marche en direction de l’Assemblée, avec un arrêt symbolique devant la cathédrale ;

Témoignages, chants et interventions de représentants religieux et associatifs ;

13h00 : fin de la manifestation. Dress code et appel à l’unité

Les organisateurs invitent les participants à porter un tricot blanc, symbole de paix et de solidarité. Le mot d’ordre est clair : une mobilisation pacifique, « par amour », pour protéger la jeunesse, les familles et l’avenir de la Polynésie.

La Fédération conclut : la Polynésie doit se lever pour dire d’une seule voix STOP à l’ice, et sauver sa jeunesse face à ce fléau. Les organisateurs invitent les participants à porter un tricot blanc, symbole de paix et de solidarité. Le mot d’ordre est clair : une mobilisation pacifique, « par amour », pour protéger la jeunesse, les familles et l’avenir de la Polynésie.La Fédération conclut : la Polynésie doit se lever pour dire d’une seule voix STOP à l’ice, et sauver sa jeunesse face à ce fléau.



Rédigé par Darianna Myszka le Samedi 23 Août 2025 à 12:34 | Lu 1294 fois



