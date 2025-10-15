

La Délégation accueille le Urban Films Festival à Paris

Paris, le 26 octobre 2025 - Le festival du film urbain, parrainé par Djamel Debbouze, a fêté ses 20 ans à Paris en choisissant plusieurs sites de la capitale pour présenter de nombreux courts ou très courts métrages, des expositions de photos, des œuvres murales, ainsi que pour animer des rencontres avec le public.



La Délégation de la Polynésie française a été sollicitée pour la présentation de films de lauréats sous l’enseigne “Pasifik Art”, rassemblant, aux dires des organisateurs, des œuvres inspirées de la culture urbaine du Pacifique. Ainsi, plusieurs courtes vidéos ont surtout montré que finalement, cette culture est importée des milieux urbains afro-américains et qu’elle s’est répandue principalement dans la jeunesse du grand océan.



Sur l’écran : hip-hop, break dance, skate, etc., ont montré que l’on pratique tout cela, par exemple, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux îles Salomon, ou encore au Queensland aborigène et même en Nouvelle-Calédonie, dont l’université a accueilli l’Urban Films Festival en juillet dernier. L’on découvre ainsi de superchampions locaux, notamment de la discipline break dance, laquelle, on l’a vu en 2024, est désormais olympique. Finalement rien d’originel océanien, sinon que parfois certains des thèmes de performances physiques se veulent inspirés des coutumes ancestrales.



Pour sa part, François Gautret, cofondateur du festival avec Hayette Fellah, se félicite de ce que de nombreux auteurs inspirés par la culture urbaine (sous toutes ses formes, y compris les superbes fresques urbaines de Papeete) réalisent des courts métrages de grande qualité artistique. Il admet que, oui, le courant vient bien des États-Unis et qu’il pourrait être adapté localement grâce à de nouveaux talents inspirés et passionnés d’image. Reste quand même que les contenus visionnés ce soir-là montrent souvent de l’agressivité revendicative et que ce n’est pas de la danse, mais seulement une gesticulation experte et rythmée… en fait de la chorégraphie et du sport d’excellence !



Attendons quand même que le Pacifique apporte une touche authentique et donc différente de celle des quartiers de Los Angeles.



Rédigé par Philippe Binet le Dimanche 26 Octobre 2025 à 14:57




